«У мне чудова команда!»: у Варшаві стартував другий етап зйомок «Голосу країни»

У Варшаві (Польщі) стартували зйомки другого етапу музичного шоу «Голос країни-13». Нагадаємо, «сліпі прослуховування», з яких проєкт буде стартувати вже на початку вересня, були відзняті в перших числах серпня. Тренерами тринадцятого сезону «Голосу» стали популярні музиканти: Юлія Саніна, Іван Клименко, Артем Пивоваров та Надя Дорофєєва. Продюсери назвали цей сезон «європейським», бо він покликаний підтримати український народ, який демонструє силу свого духу та талант всій Європі.

Зйомки проєкту відбуваються за всебічної підтримки одного з найбільших польських мовників. Цього сезону на сцену вийдуть 60 учасників, серед яких 25-річний ветеран війни, триразовий чемпіон світу з карате та військовий тилового забезпечення.

Для зйомок проєкту було задіяно сучасний інноваційний знімальний павільйон. У ньому збудовано шість локацій, серед яких сцена, зони бекстейджу, «стрес-рум», «миля», зона для інтерв’ю. Загальна площа знімальних локацій — 2700 квадратних метрів. Сценічну графіку створили українські спеціалісти, для візуальних ефектів використали картини сучасних українських художників, серед яких Соня Морозюк. Тренери проєкту обрали модні образи від українських дизайнерів, створені спеціально для зйомок «Голосу країни».

Першими розпочали підготовку до «батлів» учасники команди Юлі Саніної. Співачка повідомила про це на сторінці у соціальній мережі.

«Ми на репетиціях з учасниками „Голосу“, — записала звернення Юля, сидячі у тренерському кріслі.- Ви побачите це пізніше в ефірах. Я пишаюся нашими тренерами та їх зануренням на кожному етапі. У мене чудова команда!»

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