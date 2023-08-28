Пишу пісні з лаконічною назвою: «новий Олег Винник» Андрій Кравченко поділився секретами творчості

«Клон» відомого співака Олега Винника, симпатичний молодий співак Андрій Кравченко вважає, що його пісні повинні бути зрозумілими слухачам і розкривати «вічні» теми. Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Максимум.

«Я завжди пишу зрозумілі пісні з лаконічною назвою і простим приспівом, переважно про вічне — про любов. Я не можу сказати, що сьогодні напишу таку пісню, а завтра таку. Ні, це все працює не так. „Кістяк“ пісні приходить сам і зазвичай, в якийсь незручний момент. Беру диктофон і починаю наспівувати. А далі вже можу пісню допрацьовувати тижнями. Якщо взяти до прикладу пісню „Доле моя“, то вона прийшла спонтанно. „Діти війни“ писалися через переживання і страждання», — вважає співак.

Андрій під час війни усвідомив, що не потрібно відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні.

«Життя — і є саме натхнення: кохання в серці, природа, спорт (вірю, що в здоровому тілі — здоровий дух). Потрібно вірити в хороше, змінюватися в кращий бік, насолоджуватися тим, що маєш, ну, і бути щирим та небайдужим. Тоді натхнення не змусить себе чекати», — певен Кравченко.

В той же час своє особисте життя він не афішує.

«Це особисте. Вважаю, що воно має залишатися „поза кадром“! Моя аудиторія, мій слухач — моє публічне кохання! Ось про ці почуття я готовий говорити постійно!» — вважає співак.

На спроби задати «хитре» питання про довготривалі стосунки він знову уникає відповіді.

«Стосунки — це тяжка праця! Немає ідеальних. А у тяжкі часи на всіх нас чекають нові випробування. Перш за все, вважаю, потрібно не рубати з плеча і не кидати слова на вітер. Посварилися? Буває! Знаходьте одне для одного добрі, теплі слова. Обставини з війною зараз підкидатимуть хмизу у полум'я стосунків. Але ж не забувайте, що після чорної смуги завжди, наголошую, завжди настає світла смуга», — вважає співак.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Олег Винник вперше за довгий час звернувся до своїх прихильників у соцмережі. Він зробив допис, в якому обіцяє повернути гроші за квитки на концерти, які були скасовані ще у 2021 році. Артист пояснив, яким чином можна отримати сплачені кошти.

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