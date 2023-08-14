Cтала відома дата прем’єри європейського сезону «Голосу країни»

Завершено перший етап зйомок телепроєкту «Голос країни-13». Вже третього вересня відбудеться його телепрем’єра. Новий сезон частково знімається у Варшаві за підтримки польських партнерів та на їхніх потужностях. За задумом продюсерів, він покликаний підтримати український народ, який демонструє силу духу та талант по всьому світові.

Відомо, що під час зйомок «сліпих прослуховувань» на сцену «Голосу» вийшло 60 різножанрових вокалістів. Хоча у мережі скаржаться на проведення кастингів.

У цьому сезоні тренерами проєкту стали: Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Іван Клименко та Надя Дорофєєва. Кожен для першого етапу обрав образи від українських дизайнерів. За новими правилами, команди тренерів цього року складатимуться із десяти співаків, які стануть справжніми провідниками української музики у Європі.

«Вперше у „Голосі“ з’явиться свій саундтрек, — зауважив продюсер проєкту Володимир Завадюк. — Це як свіжий подих для нашого проєкту. Трек відображає той час, в якому ми живемо, пісня про те, що навіть попри біль, тривогу і темні часи ми зможемо знайти світлі моменти, справжніх людей і підтримку один одного».

«ФАКТИ» писали, що колишня тренерка «Голосу країни» розчулила зверненням до покійного чоловіка.

20

Читайте нас у Facebook та Instagram