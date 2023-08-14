36.31 / 36.94 39.96 / 40.78
Київ: +30
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Cтала відома дата прем’єри європейського сезону «Голосу країни»

19:05 14 серпня 2023
Голос країни-13

Завершено перший етап зйомок телепроєкту «Голос країни-13». Вже третього вересня відбудеться його телепрем’єра. Новий сезон частково знімається у Варшаві за підтримки польських партнерів та на їхніх потужностях. За задумом продюсерів, він покликаний підтримати український народ, який демонструє силу духу та талант по всьому світові.

Відомо, що під час зйомок «сліпих прослуховувань» на сцену «Голосу» вийшло 60 різножанрових вокалістів. Хоча у мережі скаржаться на проведення кастингів.

У цьому сезоні тренерами проєкту стали: Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Іван Клименко та Надя Дорофєєва. Кожен для першого етапу обрав образи від українських дизайнерів. За новими правилами, команди тренерів цього року складатимуться із десяти співаків, які стануть справжніми провідниками української музики у Європі.

«Вперше у „Голосі“ з’явиться свій саундтрек, — зауважив продюсер проєкту Володимир Завадюк. — Це як свіжий подих для нашого проєкту. Трек відображає той час, в якому ми живемо, пісня про те, що навіть попри біль, тривогу і темні часи ми зможемо знайти світлі моменти, справжніх людей і підтримку один одного».

«ФАКТИ» писали, що колишня тренерка «Голосу країни» розчулила зверненням до покійного чоловіка.

20

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Патрони в руках бійця

Рада розгляне закон про мобілізацію українців, які «не готові воювати»

Фінансовий гороскоп

Рибам — якісний відпочинок, Терезам — вдалі переговори, Близнюкам — матеріальна винагорода: фінансовий гороскоп на тиждень з 14 до 20 серпня

Виїзд королівської родини

Хоче назавжди залишатись герцогинею: Меган Маркл приголомшила Чарльза III своїми вимогами

Виплати

Виплати у вересні: в Кабміні розповіли, хто отримає додатково до пенсії 700 грн

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту