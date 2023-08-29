53-річна Клаудія Шиффер вразила шанувальників світлинами у бікіні (відео)
Знаменита німецька супермодель Клаудія Шиффер вирушила наприкінці серпня на відпочинок до Греції. Саме там вона вирішила відсвяткувати своє 53-річчя. Мати трьох дітей виклала кілька фото та коротке відео на своїй сторінці в інстаграмі, викликавши непідробне захоплення.
Фігура Шиффер залишається такою ж стрункою, як у 90-ті, коли її називали королевою подіуму та часто порівнювали із французькою кінозіркою Бріжіт Бардо.
На світлинах Клаудія позує у синьо-червоному бікіні з малюнком. Як прикрасу вона вибрала золоте намисто з підвіскою у вигляді серця. Знамениті платинові локони Шиффер розпущені та лежать природними хвилями. Від яскравого грецького сонця очі захищені стильними білими окулярами.
На відео Клаудіа простягає руку вперед, щоб дати сісти на неї метелику.
Крім того, Шиффер опублікувала знімок, на якому позує поряд із золотими повітряними кулями з написом «З днем народження».
На іншому фото зображено чудовий святковий торт із шоколадною глазур'ю, прикрашений свічками та бенгальськими вогнями.
Клаудія написала: «Святкування в грецькому раю за участю особливого друга, який прийшов привітати мене з днем народження».
Дивлячись на ці фото, важко повірити, що старшому синові Шиффер Каспару вже 20 років!
Нагадаємо, супермодель вийшла заміж за режисера та продюсера Метью Вона у 2002 році. Їхнє весілля відбулося в замку Скібо в Шотландії. Подружжя щасливе у шлюбі вже понад 20 років. Окрім Каспара, у них ще дві дочки: 18-річна Клементина та 12-річна Козима.
Раніше «ФАКТИ» розповідали про іншу супермодель — Наомі Кемпбелл, яка на початку літа оголосила про народження другої дитини. 53-річна королева подіуму розмістила в інстаграмі перше фото малюка та повідомила, що це хлопчик.
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На фото в заголовку Клаудія Шиффер із чоловіком Метью Воном62