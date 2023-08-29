53-річна Клаудія Шиффер вразила шанувальників світлинами у бікіні (відео)

Знаменита німецька супермодель Клаудія Шиффер вирушила наприкінці серпня на відпочинок до Греції. Саме там вона вирішила відсвяткувати своє 53-річчя. Мати трьох дітей виклала кілька фото та коротке відео на своїй сторінці в інстаграмі, викликавши непідробне захоплення.

Фігура Шиффер залишається такою ж стрункою, як у 90-ті, коли її називали королевою подіуму та часто порівнювали із французькою кінозіркою Бріжіт Бардо.

На світлинах Клаудія позує у синьо-червоному бікіні з малюнком. Як прикрасу вона вибрала золоте намисто з підвіскою у вигляді серця. Знамениті платинові локони Шиффер розпущені та лежать природними хвилями. Від яскравого грецького сонця очі захищені стильними білими окулярами.

Шиффер залишається такою ж стрункою, як у 90-ті

На відео Клаудіа простягає руку вперед, щоб дати сісти на неї метелику.

Крім того, Шиффер опублікувала знімок, на якому позує поряд із золотими повітряними кулями з написом «З днем народження».

Підготовка до дня народження

На іншому фото зображено чудовий святковий торт із шоколадною глазур'ю, прикрашений свічками та бенгальськими вогнями.

Клаудія написала: «Святкування в грецькому раю за участю особливого друга, який прийшов привітати мене з днем народження».

Дивлячись на ці фото, важко повірити, що старшому синові Шиффер Каспару вже 20 років!

Нагадаємо, супермодель вийшла заміж за режисера та продюсера Метью Вона у 2002 році. Їхнє весілля відбулося в замку Скібо в Шотландії. Подружжя щасливе у шлюбі вже понад 20 років. Окрім Каспара, у них ще дві дочки: 18-річна Клементина та 12-річна Козима.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про іншу супермодель — Наомі Кемпбелл, яка на початку літа оголосила про народження другої дитини. 53-річна королева подіуму розмістила в інстаграмі перше фото малюка та повідомила, що це хлопчик.

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На фото в заголовку Клаудія Шиффер із чоловіком Метью Воном

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