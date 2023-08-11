Кращі за молодих: Наомі Кемпбелл, Жизель Бюндхен, Адріана Ліма знялися в рекламі нової колекції спідньої білизни від Victoria's Secret

Всесвітньо відомий американський бренд Victoria's Secret, який вперше в історії зробив «обличчям» своєї колекції модель із синдромом Дауна, оголосив про запуск рекламної кампанії нової колекції бюстгальтерів та спідньої білизни під назвою The Icon («Ікона»). Керівництво фірми вирішило запросити для участі в ній супермоделей, які колись були найпопулярнішими Ангелами. Так заведето називати манекенниць, які постійно співпрацюють із Victoria's Secret, а на показах виходять на подіум із величезними крилами за спиною.

Точніше, так було раніше. У 2019 році Victoria's Secret скасувала свої знамениті покази після 24 років їхньої інтенсивної розкрутки. Популярність бренду почала різко падати, оскільки керівництво фірми дуже довго не наважувалося відмовитись від ставки на підвищену сексуальність білизни. Воно відмовлялося випускати на подіум і знімати у рекламі повних моделей, а також трансмоделей.

Бренд став помітно програвати конкурентам, особливо Savage x Fenty Ріанни. Політику компанії зрештою переглянули. А тепер Victoria's Secret зненацька зробила ставку на тих, кому за 40.

Головними «обличчями» колекції The Icon стали бразилійки Жизель Бюндхен та Адріана Ліма, а також нев'януща британка Наомі Кемпбелл. Кожна з цих красунь у різні роки вшановувалася честі рекламувати знамениті бюстгальтери Fantasy Bra, вартість яких становила мільйони доларів, оскільки вони були прикрашені безліччю дорогоцінного каміння.

На фото зліва направо: Жизель Бюндхен, Кендіс Свейнпол та Адріана Ліма

Запрошено також і південноафриканську супермодель Кендіс Свейнпол. Вона наймолодша з колишніх Ангелів. Їй 34 роки. Нагадаємо, Жизель 43 роки, Адріані 42 роки, Наомі 53 роки.

До цієї чудової четвірки приєдналися топмоделі Адут Акеч, Хейлі Бібер, Палома Ельсессер, Суй Хе та Емілі Ратаковські.

Емілі Ратаковські (ліворуч) та Хейлі Бібер

Рекламні зображення, що є сумішшю класичних чорно-білих і кольорових портретів, були зроблені відомим шведським фешн-фотографом Мікаелем Янссоном.

Також повідомляється, що керівництво Victoria's Secret ухвалило рішення відновити яскраві покази своїх колекцій, і The Icon має дати старт їх поверненню.

Адут Акеч та Наомі Кемпбелл

Разом з тим, як повідомляє американський телеканал CNN, у бренду, як і раніше, безліч проблем. Раніше цього року генеральний директор VS Емі Хаук подала у відставку, пропрацювавши на чолі фірми менше ніж рік. Минулого року багато галасу наробив документальний фільм стрімінгової компанії Hulu, в якому детально розказано про зв'язки VS з Джеффрі Епштейном, покійним опальним фінансистом, звинуваченим у 2019 році у сексуальній експлуатації неповнолітніх дівчат. Через дружбу з Епштейном постраждали багато впливових людей, включно з принцом Ендрю, рідним братом короля Чарльза III.

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