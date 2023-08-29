«Розкриття усіх даних по Іловайську — це єдина гарантія, що з трагедій в Україні почнуть робити висновки», — Юрій Бутусов
«День пам’яті полеглих захисників України.
День пам’яті героів Іловайська, загинувших у колоні під час прориву 29 серпня 2014-го року", — згадує журналіст у Facebook.
«Матеріали розслідування по Іловайську — хто чим командував, хто віддавав накази, про що йшла мова на нарадах у яких кабінетах, хто намагався врятувати людей, а хто намагався навпаки нічого не робити, чому був такий безлад — все це досі засекречено. Хоча здавалося б — чому? Навіщо секретність по Іловайську під час великоі війни? Хай суспільство побачить хоча б протоколи допитів та висновки експертизи. Зараз вже ніяких таємниць у тій далекій історії не може бути. Я вимагав цього 9 років. Генпрокурор Венедиктова навіть обіцяла розсекретити усі матеріали по Іловайську у 2020 році, але так і досі не розсекречено жодного документу.
Впевнений, що покази усіх учасників подій по Іловайську мають бути оприлюднені, а висновки слідства та тактичноі експертизи по справі стануть відкриті для суспільства. І це потрібно якомога скоріше.
Розкриття усіх даних по Іловайську — це повага до загиблих героів. Це єдина гарантія, що з трагедій, де гине багато людей в Україні почнуть робити висновки.
Якщо буде відкрита правда по Іловайську — значить буде відкрита з часом правда і по здачі півдня, розмінуванню Чонгару та інших мостів, і по оточенню Маріуполя, і по усім іншим операціям, з яких не були зроблені правильні висновки",— впевнений автор посту.
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