«Розкриття усіх даних по Іловайську — це єдина гарантія, що з трагедій в Україні почнуть робити висновки», — Юрій Бутусов

29 серпня українці згадують про Іловайську трагедію, яка сталася у 2014 році, коли після масштабних боїв військовослужбовці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Ті події залишили по собі чимало запитань, в тому числі й до влади, нагадує відомий український журналіст Юрій Бутусов.

«День пам’яті полеглих захисників України.

День пам’яті героів Іловайська, загинувших у колоні під час прориву 29 серпня 2014-го року", — згадує журналіст у Facebook.

«Матеріали розслідування по Іловайську — хто чим командував, хто віддавав накази, про що йшла мова на нарадах у яких кабінетах, хто намагався врятувати людей, а хто намагався навпаки нічого не робити, чому був такий безлад — все це досі засекречено. Хоча здавалося б — чому? Навіщо секретність по Іловайську під час великоі війни? Хай суспільство побачить хоча б протоколи допитів та висновки експертизи. Зараз вже ніяких таємниць у тій далекій історії не може бути. Я вимагав цього 9 років. Генпрокурор Венедиктова навіть обіцяла розсекретити усі матеріали по Іловайську у 2020 році, але так і досі не розсекречено жодного документу.

Впевнений, що покази усіх учасників подій по Іловайську мають бути оприлюднені, а висновки слідства та тактичноі експертизи по справі стануть відкриті для суспільства. І це потрібно якомога скоріше.

Розкриття усіх даних по Іловайську — це повага до загиблих героів. Це єдина гарантія, що з трагедій, де гине багато людей в Україні почнуть робити висновки.

Якщо буде відкрита правда по Іловайську — значить буде відкрита з часом правда і по здачі півдня, розмінуванню Чонгару та інших мостів, і по оточенню Маріуполя, і по усім іншим операціям, з яких не були зроблені правильні висновки",— впевнений автор посту.

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

114

Читайте нас у Facebook та Instagram