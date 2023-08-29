Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють у причетності до заволодіння комунальним підприємством «Міжнародний аеропорт «Одеса» колишнього мера міста Олексія Костусєва та його заступника, а також трьох бізнесменів. Про це повідомили у прес-службі Бюро.

Зазначається, що балансова вартість майна аеропорту становить 118 млн. гривень, а дохід від його діяльності перевищує цю цифру більш ніж у 10 разів.

«НАБУ та САП викрили злочинну групу, яка оволоділа майном КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» вартістю 118 млн грн та доходом від його діяльності протягом 2012−2022 років у розмірі понад 2,5 млрд грн», — йдеться у повідомленні НАБУ.

За даними слідства, у 2011 році група осіб, до якої входили колишній Одеський міський голова, його заступник, керівник одного з товариств з обмеженою відповідальністю та два бізнесмени, розробили та реалізували злочинну схему, внаслідок якої майновий комплекс стратегічного об'єкту — міжнародного аеропорту перейшов із власності територіального суспільства на загальну власність міста та так званих приватних інвесторів.

Інфографіка НАБУ

Т.ч. місто повністю втратило будь-який контроль над зазначеним об'єктом і не отримувало від його діяльності жодного прибутку. У свою чергу особи, які отримали контроль над аеропортом роками, надавали дохід від його діяльності. Для запобігання повернення аеропорту у власність міста все його майно було передано під заставу для отримання кредиту, що не погашається.

За даними ЗМІ, у справі проходять сам Костусєв, його екс-заступник, директор ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент» Олексій Кочанов, а також бізнесмени Борис Кауфман та Алекс Борухович (раніше Олександр Грановський). Останні контролюють компанію «Одеса аеропорт Девелопмент», яка володіє 75% ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса».

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський готовий запропонувати Раді прирівняти корупцію до державної зради.

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