37.65 / 38.48 40.97 / 41.95
Київ: +30
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Це не розстріл»: Зеленський запропонує Раді прирівняти корупцію до державної зради (відео)

19:21 27 серпня 2023
Зеленський

В Україні вже понад півтора року триває повномасштабна війна. Разом з тим майже щодня стають відомими факти затримання посадових осіб, правоохоронців, депутатів на хабарях.

На воєнний час корупцію можуть прирівняти до державної зради.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтервʼю Наталії Мосейчук.

За словами президента, відповідний документ надійде у парламент найближчим часом.

Зеленський вважає, що це буде серйозним інструментом для того, аби корупціонери навіть не думали «наживатися» на державних грошах.

«Це не розстріл, це не сталінізм. Якщо є докази, людина повинна бути за ґратами. Я думаю, що парламент це отримає в найближчий тиждень. І далі гра на боці парламенту вже», — заявив керівник держави.

Нагадаємо, днями у Рівному депутата облради спіймали на хабарі. Перед цим на черговому «транші» хабаря спіймали митника з Одеси.

Раніше «ФАКТИ» також писали про справу голови Верховного суду, який отримав хабар майже в три мільйони доларів.

51

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

військові

В Україні планують видавати більше повісток: кому приготуватися

Пугачова з дочкою та колишнім чоловіком

«Блакитна кров»: в рф вияснили причини «зарозумілої» поведінки старшої доньки Примадонни Христини Орбакайте

Гороскоп

У Раків несподівані зміни на краще, Левів чекає бій із сильним противником, а Дівам допоможе холоднокровність: гороскоп на 27 серпня 2023 року

зодіак

Овнам — нові знайомства, Козорогам — кар'єрне зростання, Водоліям — фінансова стабільність: гороскоп на тиждень 28 серпня — 3 вересня 2023 року

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту