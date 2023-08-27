«Це не розстріл»: Зеленський запропонує Раді прирівняти корупцію до державної зради (відео)

В Україні вже понад півтора року триває повномасштабна війна. Разом з тим майже щодня стають відомими факти затримання посадових осіб, правоохоронців, депутатів на хабарях.

На воєнний час корупцію можуть прирівняти до державної зради.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтервʼю Наталії Мосейчук.

За словами президента, відповідний документ надійде у парламент найближчим часом.

Зеленський вважає, що це буде серйозним інструментом для того, аби корупціонери навіть не думали «наживатися» на державних грошах.

«Це не розстріл, це не сталінізм. Якщо є докази, людина повинна бути за ґратами. Я думаю, що парламент це отримає в найближчий тиждень. І далі гра на боці парламенту вже», — заявив керівник держави.

Нагадаємо, днями у Рівному депутата облради спіймали на хабарі. Перед цим на черговому «транші» хабаря спіймали митника з Одеси.

Раніше «ФАКТИ» також писали про справу голови Верховного суду, який отримав хабар майже в три мільйони доларів.

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