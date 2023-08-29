У закритій труні: в Петербурзі таємно поховали «кухаря путіна»

У вівторок, 29 серпня, у Санкт-Петербурзі таємно поховали євгенія пригожина. Церемонія відбулася у «закритому форматі». Прес-служба голови ПВК «Вагнер» повідомила, що прощання з ним відбулося на Порохівському цвинтарі. Заява була зроблена вже після того, як усе закінчилося.

Могила Євгена Пригожина

Цього ж дня, але на кілька годин раніше, на Північному цвинтарі Санкт-Петербурга поховали одного з найближчих соратників пригожина Валерія Чекалова із позивним «Ровер».

Примітно, що приготування до похорону відбувалося одночасно на кількох кладовищах з понеділка, 28 серпня. При цьому Порохівський цвинтар взагалі не згадувався. Журналістам довелося уважно стежити за переміщеннями жалобних кортежів по всьому місту, але дізнатися, де конкретно ховатимуть пригожину, так і не вдалося.

Порохівський цвинтар вважається напівзакритим. Там ховають лише у родинних могилах чи колумбарії.

Тим часом, Російська служба Бі-бі-сі з'ясувала цікаву інформацію. Виявилося, що у пригожина було понад десять державних нагород, включаючи зірку героя росії. Кремль офіційно повідомляв раніше лише про трьох з них.

Журналісти з'ясували, що решта нагород присвоювалася євгенію пригожину таємними указами президента володимира путіна. До речі, на похороні він не був присутнім.

З цих указів випливає, що пригожин був працівником Управління справами президента росії.

Зірку героя росії євгенію пригожину надали 20 червня 2022 року. Про це стало відомо лише після того, як були опубліковані фотографії, зроблені в особняку бізнесмена під час обшуку після червневого бунту «вагнерівців», що невдався.

На сайті Кремля та порталі офіційного опублікування правових актів є лише три президентські укази про нагородження пригожину — двома орденами та медаллю.

Вперше путін відкрито нагородив пригожина 2004 року — медаллю ордену «За заслуги перед Батьківщиною» ІІ ступеня. Пригожин на той час приймав президента з його високопоставленими гостями у своєму плавучому ресторані News Island. Пізніше путін також відзначав там свої дні народження та спостерігав за святом випускників «Червоні вітрила», спонсором якого є банк «росія» Юрія Ковальчука, ще одного путінського друга.

У 2008 році пригожин отримав орден Дружби від президента Дмитра Медведєва.

Нарешті, 2014 року, невдовзі після анексії Криму та створення ПВК «Вагнер», путін нагородив пригожину орденом «За заслуги перед Батьківщиною» IV ступеня. І це був останній опублікований указ про нагородження бізнесмена.

Приводом у всіх відкритих указах були «трудові успіхи» та «багаторічна сумлінна робота».

Але зовсім інакше виглядає таємний указ путіна, який опинився у розпорядженні Бі-бі-сі. Він датований 30 жовтня 2006 року.

Офіційно не публікувалося. Саме в цьому документі сказано — «Про нагородження державними нагородами рф працівників Управління справами президента». Відтак указ стосується виключно цього відомства. У списку нагороджених є євгеній пригожин.

Таким чином, або в нього була якась секретна посада в Управління справами президента, або просто його прізвище закинули заодно в список співробітників, що нагороджуються, щоб не писати для нього окремий указ. Таке пояснення дав Бі-бі-сі керуючий партнер юридичної фірми «Марков та Мадамінів» Сергій Марков.

Нагадаємо, після практично публічної розправи з Пригожиним аналітики впевнені, що режим глави кремля висить на волосинці.

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