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Всю годину польоту пригожин був у люті: подробиці останньої розмови путіна з ватажком «вагнерівців»

20:15 28 серпня 2023
путін і пригожин

Джерело близького до російських силовиків телеграм-каналу «ВЧК-ОГПУ» розповіло про останню відому зустріч євгена пригожина з путіним, який раніше публічно заявив, що наказав «нейтралізувати» організаторів військового заколоту. Через кілька днів після заколоту приватний джет МНТ Аеро забрав главу ПВК «Вагнер» у білорусі та доставив у Санкт-Петербург.

«Ще за кілька днів (усього за 5 днів, 29 червня) борт доправив пасажира в Москву. євген пригожин летів у гордій самоті і перебував у чудовому настрої: слухав музику, жартував з екіпажем. Командири ПВК „Вагнер“ добиралися на аудієнцію з путіним звичайними рейсами і на машинах. Цього ж дня всі разом вилетіли тим же бортом пригожина, що пізніше зазнав аварії, до Санкт-Петербурга».

Автори каналу додають: очільник найманців після зустрічі з путіним був у нестямі від злості і люто вичитував усіх своїх супроводжуючих. Усю годину польоту він не замовкав і кричав, лаючи пасажирів на підвищених тонах.

Раніше «ФАКТИ» писали, що генетична експертиза підтвердила, пригожин та уткин мертві, а також, що демонтаж табору «вагнерівців» у білорусі почався в день смерті пригожина.

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