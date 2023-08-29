37.36 / 38.18 40.61 / 41.59
Київ: +33
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Захищав напарницю: у Дніпрі коп застрелив водія, який напав на поліцейських із кулаками (відео)

20:01 29 серпня 2023
Патрульні поліцейські

У Дніпрі патрульний поліцейський застрелив чоловіка, який напав на його напарницю.

За попередньою інформацією, інцидент стався, коли патрульні зупинили для перевірки автомобіль Jaguar, повідомив Telegram Україна Online.

Під час розмови з правоохоронцями стався конфлікт. Водій накинувся на жінку і завдав їй кілька ударів, після чого напав і на патрульного.

Той вимушено застосував табельну вогнепальну зброю.

Від отриманих вогнепальних поранень чоловік загинув на місці.

Офіційної інформації про інцидент наразі не надходило.

Нагадаємо, у липні п'яний військовий з громадянством росії відкрив вогонь по патрульних поліцейських у Харкові.

730

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Мобілізація

Названо область, де мобілізацію буде посилено найближчим часом

військовий

«Орієнтуймося на цю цифру, це неминуче»: воєнний аналітик спрогнозував, скільки українців необхідно мобілізувати найближчих пів року

Актор Максим Віторган

Російського актора, який назвав війну проти України ганьбою росії, «вирізали» з серіалу, замінивши дипфейком

Гороскоп

«Зайвих» грошей не буває: які три знаки Зодіаку отримають до кінця тижня додатковий прибуток

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту