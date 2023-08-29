Захищав напарницю: у Дніпрі коп застрелив водія, який напав на поліцейських із кулаками (відео)

У Дніпрі патрульний поліцейський застрелив чоловіка, який напав на його напарницю.

За попередньою інформацією, інцидент стався, коли патрульні зупинили для перевірки автомобіль Jaguar, повідомив Telegram Україна Online.

Під час розмови з правоохоронцями стався конфлікт. Водій накинувся на жінку і завдав їй кілька ударів, після чого напав і на патрульного.

Той вимушено застосував табельну вогнепальну зброю.

Від отриманих вогнепальних поранень чоловік загинув на місці.

Офіційної інформації про інцидент наразі не надходило.

Нагадаємо, у липні п'яний військовий з громадянством росії відкрив вогонь по патрульних поліцейських у Харкові.

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