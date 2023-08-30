Обов’язково вірте в себе: якому знаку Зодіаку пощастить 30 серпня

Друга фаза зростаючого Місяця готує низку подарунків і незабутніх подій, обіцяють астрологи. Перед одним з знаків Зодіаку відкриються сьогодні перспективні можливості, зокрема й на фінансовій ниві, тому важливо не втратити шанс і змінити долю на краще, пише сайт з гороскопами.

Сьогодні — день, коли активізуються сили зла. Під їхнім впливом на поверхню можуть вийти найогидніші якості людського характеру — дріб'язковість, злість, заздрість, зарозумілість, брехливість, егоїзм, зарозумілість, жадібність, мстивість та багато іншого. Можна потрапити як під вплив шахраїв, так і під вплив своїх інстинктів, що теж до добра не доведе. Важливі справи, намічені цей час, краще відкласти.

В той же час сьогодні будуть і щасливчики — люди, які народились під знаком Скорпіона — з 24 жовтня по 22 листопада.

Скорпіонам — як, зрештою, і представникам інших знаків зодіаку — сьогодні необхідно максимально скоротити спілкування з оточенням. Але це не означає, що їм не буде чим зайнятися — зірки рекомендують представникам знаку присвятити максимум часу творчості. Їхні креативні якості цього дня будуть настільки сильними, що серйозного результату зможуть досягти навіть ті з них, хто досі нічим подібним не займався.

«Постарайтеся відмовитися від метань і почути нарешті голос інтуїції. Вона щосили кричить вам про те, в який бік рухатися, але ви абсолютно не здатні почути її поклик, адже витрачаєте енергію на марні роздуми й сумніви. Якщо у вас вийде сконцентруватися на поставленій меті, то безмежний успіх вам гарантовано», — радять астрологи.

У Скорпіонів сьогодні є велика ймовірність отримання привабливої пропозиції про додаткову роботу або підробіток. Важливо оперативно розглянути її і хутко взятися за виконання — у цьому випадку успіх гарантовано.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи розповіли, які три знаки Зодіаку отримають до кінця тижня додатковий прибуток.

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