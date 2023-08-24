- 12:23 У 2023 році Favbet збільшила обсяги підтримки ЗСУ, загальна сума допомоги склала понад 150 млн грн
- 12:23 В Новій Каховці підірвали штаб «Єдиної Росії»
- 12:20 «В мене влучили три кулі, але я ще тиждень був на передовій»: білоруський доброволець розповів, хто за вдачею воїн, а хто ні
- 12:06 Даші Квітковій приписують роман з колишнім «Холостяком»
- 11:53 Унітаз «пускатиме зайчики»: як прибрати жовті патьоки усередині унітазу без застосування дорогої хімії
- 11:16 «Сидять в тилу сотні здорових бугаїв у бронежилетах»: чому не призивають самих військкомів, і що не так з мобілізацією
- 11:04 «Був компанійським двометровим скромнягою»: хокеїста з росії ліквідували на українській землі
- 10:44 Тіна Кароль «спалила» Кремль під час свого сольного концерту в Києві
- 10:40 Обов’язково вірте в себе: якому знаку Зодіаку пощастить 30 серпня
- 10:12 Нічна атака окупантів: Залужний розповів, скільки ворожих цілей було збито українською ППО
- 09:55 ПФУ затвердив важливий для розрахунку пенсій показник
- 09:40 «Шукаємо джерело зараження»: через спалах рідкісної інфекційної хвороби легіонерів у Польщі загинули вже 14 осіб
Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1980
Скульптор: Salvador Furió
Висота: 34 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
На лавці праворуч від входу до міського парку сидів сивий дідусь в охайному старомодному пальті. Поруч із ним стояла картонна коробка з написом: «Подаруйте мені радість».
До старого, кілька разів озирнувшись на маму, що стояла осторонь, несміливо підійшов хлопчик років п'яти. У його кулачці була затиснута монета. Він, очевидно, хотів подати милостиню, але, наблизившись, зупинився здивовано. Справа в тому, що у коробці не було грошей. Там лежали цукерки, саморобні іграшки, дитячі книги та багато інших кумедних речей.
- Здрастуйте, — зніяковів хлопчик. — Але ж у мене тільки гроші.
- Так буває, — усміхнувся старий. — А ти любиш солодощі?
- Люблю, але солодощі мені не можна.
- А книжки тобі подобається читати?
- Книжки читати я ще не навчився.
- Тоді, може, ти не відмовишся від такої незвичайної машинки?
Хлопчик кивнув — машинки йому справді дуже подобалися. Старий дістав із коробки невелику дитячу машинку, зібрану зі справжніх дерев'яних (!) деталей, і простягнув дитині.
- Що я за це вам винен? — по-дорослому спитала дитина.
- Про який борг ти говориш?! — вигукнув старий. — Це ж ти подарував мені радість. Знаєш, у моїй самоті отримати такий подарунок — велика рідкість. Спасибі тобі за це…
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Речі знайшли на березі річки: чемпіонка росії з фігурного катання зникла після сварки з тренером (фото, відео)
Вітер: 1 м/с Пд-Сх
Тиск: 743 мм