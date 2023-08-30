Даші Квітковій приписують роман з колишнім «Холостяком»

Блогерці Даші Квітковій, яка днями потрапила в аварію за участю чотирьох машин, приписують роман з колишнім героєм реаліті «Холостяк» Михайлом Заливаком. Його помітили на місці ДТП поряд з блогеркою. Кажуть, він приїхав рятувати дівчину.

Михайло був на місці ДТП з Квітковою

Також раніше помічали схожі фото Михайла та Даші з одного ліфта, які вони порізно публікували приблизно в один і той самий час.

Своє особисте життя ні Даша ні Михайло не коментують. На чутки вони поки не відреагували. Проте кажуть, що вони вже живуть разом. Частково це правда. За словами сусідів, Даша та Михайло справді живуть в одному будинку, в одному підїзді, проте кожен у свій квартирі. Можливо, екс-«Холостяк» по-дружньому приїхав підтримати Дашу, яку називають винною в аварії.

Нагадаємо, підприємець з Харкова був головним героєм 11-го сезону шоу «Холостяк». На проекті він обрав Ганну Богдан. Після закінчення проекту вони жили разом, проте через деякий час розійшлися. Даша Квіткова також була учасницею шоу «Холостяк», головним героєм якого був Нікіта Добринін. Після проекту пара побралася. Вони виховують дворічного сина Лева. Проте і ця пара розпалася. Нещодавно Квіткова та Добринін офіційно оформили розлучення.

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