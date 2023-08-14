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Розділили майно та поставили остаточну крапку: Квіткова та Добринін завершили розлучний процес

20:13 14 серпня 2023
Нікіта Добринін та Даша Квіткова

Колишнє зіркове подружжя Нікіта Добринін та Даша Квіткова, які здивували новиною про своє розлучення, поставили остаточну крапку у своїх стосунках. Вони розділили майно та владнали питання щодо виховання сина Лева, якому нещодавно виповнилося два рочки.

Як зазначив в інстаграмі Добринін, вони змогли домовитися без судової тяганини.

«Цей непростий період в життя офіційно завершився. Мирно врегульовані всі юридичні питання, без судів, з урахуванням інтересів сторін і дитини. Найголовніше — тепер я спокійний за майбутнє сина поруч», — повідомив Добринін.

Раніше Даша розповідала, що вони з колишнім чоловіком обоє залишаються батьками для їхнього сина.

Також «ФАКТИ» повідомляли про те, що телеведуча Наталя Розинська розлучилася зі скандальним майором Мельниченком.

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