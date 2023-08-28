Даша Квіткова потрапила у масову ДТП за участю елітних автомобілів

Відома блогерка Даша Квіткова, яка нещодавно розлучилася з чоловіком Нікітою Добриніним, ввечері 27 серпня потрапила у масову ДТП у Києві. Аварія сталася на світлофорі. В автівку Lexus, якою кермувала Даша, врізалися елітні машини — Ford Mustang, Tesla та Toyota Land Cruiser. В мережі пишуть, що саме Квіткова спровокувала ДТП, бо поїхала на червоний сигнал.

Даша вийшла на зв'язок у соцмережі. Вона підтвердила факт аварії та розкрила подробиці. Вона розповіла, що їхала до подруги у пологовий, проте не береться робити висновки.

«Вчора для мене був складний день. Я потрапила в свою першу в житті ДТП, коли їхала до пологового на виписку до Тані. Отже, головне — всі учасники ДТП живі. У ДТП залучені три авто, які мають пошкодження. Я повертала на перехресті і мені у бік Lexus, за яким я була за кермом, в'їхало дві машини: Mustang та Tesla», — розповіла Даша.

За її словами, в аварії постраждала лише одна дівчина-пасажирка. Попередньо вона отримала травму руки. Ніби то, від інших учасників аварії скарг не надходило. Даша каже, що дівчина готова забрати заяву, якщо отримає грошову компенсацію.

«Якщо я заплачу, вона готова забрати свою заяву. Я ніколи не вирішую питання грошима чи відмазуванням. Я завжди чесна з собою, з вами і в будь-яких взаєминах, особливо правових. Я нікому не грубила та не розмовляла некоректно», — запевнила блогерка та додала, що готова нести відповідальність.

Квіткова також підтвердила, що Lexus дійсно був у неї на тестдрайві.

«Я одразу викликала представників Lexus і ми надали усі документи співробітникам поліції. На останок, хочу звернути увагу — я, як і інші учасники ДТП, готова нести відповідальність згідно рішення суду та уповноважених органів. Всі обставини події офіційно були зафіксовані поліцією. Тому, розповідати, що я намагаюсь уникнути відповідальності, через те, що відмовилась платити на місці гроші пасажирці з Mustang, не є правдою», — запевнила Квіткова.

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