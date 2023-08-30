В Новій Каховці підірвали штаб «Єдиної росії» (відео)

У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області підірвали передвиборний регіональний штаб «Єдиної росії». Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Вчора, у 21:00, в Новій Каховці було підірвано передвиборчий регіональний штаб «Єдиної росії», — розповів він.

За словами Андрющенка, наразі окупанти намагаються «замовчати інцидент».

«На жаль, жоден зрадник не постраждав», — додав він.

Згодом інформацію було оновлено: учасники партизанського руху «Атеш» повідомили, що підрив штабу — їхніх рук справа.

Також партизани додали, що в результаті акції знищено трьох російських військових, які відповідали за охорону цього об'єкта. Крім того, під час пожежі, яка сталася через підрив, згоріла вся документація, її окупанти завезли до так званих «виборів», призначених на 8−10 вересня.

Зазначимо, що підрив у штабі «Єдиної росії» відбувається не вперше. Так, на початку вересня минулого року аналогічний підрив штабу «Єдиної росії» стався і у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.

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