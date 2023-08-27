Уражені ракетні комплекси та бойові літаки: ЗМІ дізналися деталі атаки дронів на військовий аеродром у курську

У ніч проти 27 серпня контррозвідка СБУ атакувала аеродром у російському курску, де розміщуються літаки та засоби ППО росіян.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерела у Службі безпеки.

Відомо, що 16 дронів-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному МіГ-29. Крім того, серед уражених цілей — радари комплексу С-300 та два «Панцирі».

За попередньою інформацією, лише три безпілотники були збиті російською ППО.

«Зважаючи на те, що навіть самі росіяни зафіксували як мінімум 13 вибухів, „бавовна“ вийшла вражаючою. Точні наслідки поразок і кількість загиблих і поранених дізнаємося найближчим часом», — передає ресурс слова джерела.

Повідомлялося, що вночі у Курську було чути вибухи. Місцеві жителі писали, що також чули автоматні черги.

Російська влада заявляла про два безпілотники у Курській та Брянській областях, які були збиті. При цьому повідомлялося, що у самому Курську було пошкоджено житловий будинок.

Нагадаємо, 19 серпня в Новгородській області росії був вибух на військовому аеродромі, пошкоджений мінімум один літак.



Вранці 21 серпня безпілотник спробував атакувати аеродром «Шайківка» у Калузькій області. Дрон-камікадзе впав на території аеродрому. Внаслідок падіння отримав пошкодження літак, який не використовується.

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