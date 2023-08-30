«Вперше в метро»: Григорій Решетнік вразив зізнанням

Популярний телеведучий і шоумен Григорій Решетнік, який запропонував нового «Холостяка», розказав своїм шанувальникам у соціальній мережі, що нещодавно вперше повів синів у метро. Сімейне відео, на якому Григорій разом з дружиною Крістіною та трьома синами спускається на ескалаторі та йде на платформу, викликало багато коментарів у мережі.

«Вперше в метро, — написав Григорій. — Не знаю це добре, чи погано, але так сталося, що наші діти ніколи не були у метро… хоча я зі студентських років просто обожнював його — тут свій світ і своє життя кожного пасажира».

Решетнік розказав, що сини були в захваті від імпровізованої пропозиції здійснити їхню мрію приїхавши з «Хрещатика» на «Арсенальну».

«Дмитро шукав легендарного Олександра Зінченка, який грає за лондонський „Арсенал“, а у Івана і Сашка розбігалися очі від побаченого, — поділився щасливий батько і додав. — Дивувати дітей — це особлива радість. І я навіть не знаю, в кого з нас було більше щастя».

Шанувальники ведучого у мережі почали ділитися і своїм досвідом знайомства з метро.

«Ми з маленького міста, тому коли приїжджаємо до великого, то для дитини катання на тролейбусі, трамваї та метро то як атракціон», — поділились враженнями дописувачі.

Були і ті, хто здивувався, що поява відомого ведучого «Холостяка» в метро не викликала багато уваги серед тих, хто знаходився на станції.

«Чекала на відео, що люди будуть підходити, щоб зробити фото з вами, — написали у відповідь. — Ви такі класні».

«Гриша, ну що ж ви так? — дивувалися дописувачі. — Діти живуть в Києві та метро не бачать. Треба бути ближче до народу».

«ФАКТИ» писали, що Тіна Кароль спалила Кремль під час свого концерту у Києві.

174

Читайте нас у Facebook та Instagram