Новий герой «Холостяка» може бути зрілим: Григорій Решетнік запропонував обрати досвідченого чоловіка

Ведучий популярного реаліті «Холостяк» Григорій Решетнік надихнувся американською версією шоу, героєм якого став 71-річний чоловік — Джеррі Тернер.

«У новому сезоні проекту Bachelor США анонсували головного героя. Ним став 71-річний Джеррі Тернер, який прагне знайти жінку, з якою зможе розділити життя. Новий сезон проекту був названий «Золотий Холостяк», і він надає унікальну можливість спостерігати за стосунками у зрілому віці.

Тернер живе у будинку своєї мрії на красивому озері в Індіані. Він часто влаштовує барбекю, грає в піклбол, вболіває за свої улюблені спортивні команди Чикаго, катається на квадроциклах і проводить час з друзями та сім'єю в ресторанах і місцевих закладах", — розповів Решетнік.

Він запропонував повторити такий досвід і в Україні. Григорій звернувся до прихильників проекту запропонувати можливих кандидатів на роль «Золотого Холостяка».

У коментарях розгорілася жвава дискусія. Фолловери пишуть, що у нас складно знайти чоловіка такого віку, який би так виглядав та вів активний спосіб життя.

«В Україні, на жаль, не такий спосіб життя. Наші холостяки зрілого віку так не виглядають.

На жаль, у нашій країні холостяки у такому віці доживають свій вік, а не живуть на повному як до прикладу в Америці. Що дуже сумно", — пишуть в коментарях.

А також пропонують обирати героя серед військовослужбовців. Проте називають і кілька реальних імен. Серед них Віталій Кличко, Эктор Хіменес-Браво, Микола Боклан, Михайло Поплавський, Степан Гіга та Іво Бобул.

Нагадаємо, героєм минулого сезону «Холостяка» був Алекс Топольський. Він обрав Катерину Лозовицьку. Проте пара скоро розпалася. Колишні закохані обмнялися взаємними претензіями в соцмережах.

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