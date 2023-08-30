Тіна Кароль «спалила» Кремль під час свого сольного концерту в Києві

Співачка Тіна Кароль, нову пісню якої подали на «Греммі», дала сольний концерт у Національному палаці мистецтв «Україна» в Києві, зібравши повну залу глядачів.

Тіна з’явилася на сцені під бурхливі овації глядачів у чорній розкішній сукні від українського бренду FROLOV та шкіряному плащі. Дизайнер виготовив для співачки одразу дві однакові сукні — чорну та червону. До речі, саме у червоній Кароль переспівала свій хіт Show me your Love на «Євробаченні-2023».

Свій виступ співачка розпочала з пісні «Вільна», яку записала 2020 року у дуеті з Юлією Саніною. Далі заспівала «Вільні. Нескорені», яку написала ще до початку повномасштабної війни. Тіна багато спілкувалася з глядачами.

«Сьогодні у залі є всі ми, ми — ті, які народжені у боротьбі, нові, незламні та нескорені. Я хочу, щоб ви відпочили, надихнулися і щоб сьогодні у цій залі було життя, ані вибухів, ані сирен. Моя сила у вас! І сьогодні тут на сцені я просто живу заради вас, бо нічого іншого не вмію. Не вмію і вирішила, що більше нічого і не треба. Адже те, що ми сьогодні тут зібралися, те, що ви викроїли свій час, це не так як колись. Це по-особливому. Це дуже важливо», — сказала зі сцени Кароль.

Крізь сльози вона зазначила, що усі пісні були написані для покійного чоловіка, Євгена Огіра. Проте зараз вона присвячує їх усім українцям.

«Пісні, які сьогодні будуть звучати, були написані для особливої людини, але сьогодні таких людей ціла країна», — сказала співачка.

Тіна влаштувала яскраве шоу: з чуттєвими ліричними піснями, пристрасними танцями та яскравим музичним перформансом. Разом з артисткою виходили на сцену молоді виконавці, яких вона підтримує. Тіна заспівала «Чорнобривці» з Микитою Ломакіним та Марком Квіткою.

Також Тіна запалювала на сцені з учасником «Танців з зірками» Дмитром Жуком та SHUMEI, який підготував особливий подарунок для Тіни та переклав її пісню «Выше облаков» українською мовою.

Особливим був фінал концерту. Тіна Кароль заспівала «Україна — це ти…» та нову пісню «One nation under love», яку написала з американською композиторкою Даян Уоррен.

Під час номеру Тіна «спалила» російський Кремль — на екрані за співачкою символ путінської влади згорів до тла разом з крейсером «Москва» та символікою окупантів. А на його місці гордо піднялася Україна-Мати зі щитом та гербом України. Глядачі влаштували артистці бурхливі овації та довго не відпускали її зі сцени.

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