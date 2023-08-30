Запроданка Повалій виступила на Z-концертах на болотах та заговорила про патріотизм

Українська співачка Таїсія Повалій, яка зрадила країну та втекла в росію, де підтримує агресивну політику путіна, вкотре взяла участь у пропагандистських концертах. Запроданка заробляє копійки, виступаючи перед малочисельною публікою. Цього разу вона взяла участь у фестивалі патріотичної пісні «Время героев» в Уфі, а також на гала-концерті конкурсу «ПесниZаРодину» в Кемерово. Виконувала російські пісні з ряженими в кокошники артистами на тлі Z-символіки.

Та найбільш цинічними виявилися її коментарі росЗМІ, в яких вона говорила про «велике майбутнє росії» та видала чергову порцію брехні про Україну: про переворот, відсутність духовності та переслідування.

Відео опублікована на фан сторінках Повалій у соцмережах.

«У наш час обов'язково потрібні пісні патріотичні. Час такий, розумієте. Чим більше на нас хочуть посягнути, тим ми маємо бути згуртованішими, бути патріотично налаштовані, повинні бачити, бути разом. Я думаю, саме такі пісні виховують ту молодь, яку не можна буде потім ось так ось підкупити. Коли був переворот в Україні, я жила там. Я знаю на своєму досвіді, як це складно і як людям не вистачало духовного виховання, щоб усі переживали за сім'ї, щоб усі думали про своє майбутнє. Тому патріотична пісня виховує духовність. І я впевнена, що майбутнє у Росії велике. І наша молодь — вона могутня, вона мудра», — несла Повалій.

Також вона засвітилася на фестивалі у Кемерово, де співала про «вилікую Русь». Варто зазначити, послухати запроданку прийшла купка людей.

«Я дуже люблю Уфу. Башкортостан — моя улюблена країна, яку я відвідую вже кілька разів, і я прям щоразу закохуюся все більше і більше», — підлещувалася до глядачів на напівпорожній площі Повалій.

Раніше, в Україні Павло Зібров закликав позбавити Повалій та інших артистів-зрадників усіх почесних звань.

А телеведуча Катерина Осадча вважає, що їх також потрібно позбавити громадянства України.

176

Читайте нас у Facebook та Instagram