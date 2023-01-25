Зібров відповів на заяви зрадниці Повалій про «нацизм» в Україні та «путіна-рятівника»

Співак та композитор, народний артист України Павло Зібров, який раніше закликав позбавити запроданку Таїсію Повалій українських звань, зокрема й народної артистки, відреагував на її чергову маячню.

Зрадниця, яка разом з чоловіком Ігорем Ліхутою під час війни живе в росії та виступає з артистами, які підримують напад на Україну, висловилась про війну і заявила, що прагне, аби Україна вийшла із зомбованого стану, а путіна назвала спасителем.

«володимир путін для мене — це та людина, яка в змозі зберегти сильну росію та позбавити світ від нацизму, з яким я зіткнулася безпосередньо. Це його історична місія, на мій погляд», — заявила Повалій в нещодавньому інтерв’ю в росЗМІ.

Павло Зібров, який довгі роки товаришував з нею, обурився такими словами. Він закликав позбавити Повалій не лище нагород, а й громадянства України.

«Для мене її немає — такої людини, такої співачки, такої громадянки України. Вважаю, за таку риторику потрібно позбавляти не тільки звання Народної артистки України, а й громадянства України», — сказав Павло Миколайович та побажав зрадниці залишатися у «своїй рідній росії».

Поки Повалій розважає росіян, Павло Зібров переробив свій хіт та заспівав «мертві орки не гудуть».

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