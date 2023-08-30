Під Псковом дрони знищили шість російських військових літаків

Вночі 30 серпня було здійснено атаку дронів на об'єкти в шести областях росії. При цьому міноборони рф повідомило лише про удари в п'яти областях — Брянській, Рязанській, Орловській, Калузької та Московській. Наголошується, що всі вони були успішно відображені.

А ось про атаку у Псковській області російські вояки чомусь вирішили замовчати. Втім, причина очевидна.

Там удар припав по аеропорту Крести. Він використовується як цивільною авіацією, так і міноборони росії.

За різними даними, в атаці було задіяно від 10 до 20 безпілотників.

В аеропорту почалася сильна пожежа. Зайнялися резервуари з паливом. У результаті, як повідомляють російські Telegram-канали, серйозно пошкоджено як мінімум чотири військово-транспортні літаки Іл-76.

Місцеві жителі розповіли, що чули вибухи та автоматичну стрілянину, пише видання «Псковська губернія». Воно було першим, хто повідомив про нічну атаку.

А ось німецька газета Bild стверджує, що дрони знищили або серйозно пошкодили шість Іл-76.

Літаки перебували на озброєнні 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії ЗС росії, відомої як «Псковська дивізія». Загалом у Крестах під Псковом базувалося 22 таких літаки. Отже, "Псковська дивізія" втратила чверть своєї льотної техніки.

До речі, удар став несподіванкою для росіян. Очевидці розповідають, що до перших вибухів на аеродромі у місті не було чути роботи ППО. Солдати намагалися збити безпілотники зі своєї стрілецької зброї.

З ранку 30 серпня небо над Псковом, областю та найближчими регіонами повністю закрите для польотів літаків, повідомляє Mash. Цю інформацію підтверджує ТАРС.

Нагадаємо, сьогодні вночі відбулася одна з наймасштабніших атак безпілотників по росії. Під ударом опинилися різні російські регіони, у тому числі й столичний, який останнім часом дрони турбують досить часто.

173

Читайте нас у Facebook та Instagram