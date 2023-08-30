Масована атака дронів на росію: в ГУР підтвердили знищення чотирьох літаків Іл-76 у Пскові

Вночі 30 серпня, коли українська ППО боролася з ворожими ракетами та дронами-камікадзе, у російському Пскові, за 700 км від Києва, було знищено чотири військово-транспортних Іл-76. Крім того, ще кілька таких літаків пошкоджені.

Про це розповів представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов, передає РБК-Україна.

«На аеродромі у Пскові були вражені ворожі об'єкти. Були вибухи, внаслідок яких було знищено чотири Іл-76 і ще декілька — пошкоджено», — сказав Юсов.

Він зазначив, що наразі інформація уточнюється, в тому числі і щодо втрат особового складу противника.

«Але оскільки це був нічний час, то втрати особового складу, якщо і були — то незначні. Це було ураження з використанням спецтехніки і роботою відповідних груп на території і з території держави-агресора», — додав Юсов.

За даними видання, ця операція була організована ГУР МО. Однак у самій розвідці офіційно ніяк не коментують причетність чи непричетність до даної події.

Нагадаємо, в ніч на 30 серпня сталася одна з наймасштабніших атак безпілотниками по росії.

Під ударом опинилися шість різних російських регіонів. Але найбільше дісталося Пскову, де було вражено військово-транспортні літаки Іл-76 (ними перевозять військових, техніку та боєприпаси). За даними місцевих видань, Псков нібито атакували аж 12 безпілотників. Їх намагалася збити, зокрема, й зі стрілецької зброї, але безуспішно. Після атаки в аеропорту почалася пожежа, яку гасили понад 50 співробітників МНС. ППО не спрацювала.

Російське видання «Можемо объяснить» з посиланням на очевидців пише, що ППО у Пскові не спрацювала вчасно, а вже імітувала збиття після того, як на аеродромі вже палали літаки.

І таке «шоу» ще продовжувалося протягом кількох годин.

«Після того, як вже аеродром горів, з аеродрому „Крести“ почали злітати транспортні літаки Іл-76. Звук їхніх двигунів складно сплутати. Так вони вилітали кожні три хвилини. П'ять мінімум злетіло», — зазначає співрозмовник видання.

Зазначається, що російські джерела пишуть про щонайменше знищення двох Іл-76, а ще два нібито пошкоджено. Аеропорт наразі зачинено.

Сьогодні вночі вибухи також чули у Брянську, Курську, Орлі та окупованому Криму. До російської столиці дрони цього разу не долетіли. Але атаки дронів на Москву вже стали досить звичними. Військовий експерт Роман Світан вважає, що це правильний напрямок роботи, оскільки під удар БПЛА можуть потрапити військові літаки або системи управління аеродромами.

94

Читайте нас у Facebook та Instagram