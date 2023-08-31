37.44 / 38.16 40.75 / 41.65
Київ: +20
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Нова пошта сплатила податків 5 млрд грн за пів року

9:47 31 серпня 2023
нова пошта

Компанії групи Нова пошта за перше півріччя 2023 року перерахували в бюджети усіх рівнів 5,1 млрд грн податків, що значно перевищує показник першого півріччя 2022 року — 2,9 млрд грн. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Нової пошти.

За даними ДФС, Нова пошта входить до ТОП-20 найбільших платників податків в Україні.

Загалом за минулий 2022 рік група перерахувала до бюджетів усіх рівнів країни 7,1 млрд грн податків і зборів.

Раніше повідомлялося, що Нова пошта запустила новий корисний сервіс, який називається «Легке повернення».

31

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Мобілізація

«Сидять в тилу сотні здорових бугаїв у бронежилетах»: чому не призивають військкомів, і що не так з мобілізацією

ЗСУ

Дуже потрібні армії: кого можуть призвати у вересні

Мобілізація

Названо область, де мобілізацію буде посилено найближчим часом

військовий квиток

Багатьом переселенцям загрожують штрафи від військкоматів: юристка назвала суму

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту