Ще не встиг створити сім’ю і порадіти народженню дітей: на війні загинув 20-річний воїн «Азову»

На жаль, жорстока війна продовжує забирати кращих та приносити горе в оселі українців. Страшна звістка увірвалася до родини жителів села Кузьминці на Київщині. На фронті загинув мешканець Українки, боєць Національної Гвардії України Іван Покойовий. Йому було лише 20, повідомляє Ржищівський міськвиконком.

«Іван проживав із батьками у місті Українка Київської області, але у дитинстві жив і навчався до 7 класу в селі Кузьминці, здобував освіту в Ржищівському ліцеї „Лідер“. В Обухівському коледжі отримав спеціальність майстра з монтажу альтернативних джерел енергетики, планував вчитися далі, але клята війна все змінила. Не дивлячись на свій досить юний вік та відсутність військового досвіду, Іван без вагань ухвалив рішення йти захищати Батьківщину».



Так у жовтні 2022 року він потрапив до лав «Азову», де пройшов базовий курс бойової підготовки, потім — сержантський курс, адже він ніколи не боявся відповідальності, та став командиром відділення. Відважний, принциповий, завжди у перших рядах, на найнебезпечніших ділянках фронту.

На жаль, повідомляють у мерії, 27 серпня життя молодого захисника України обірвалося під час зіткнення з ворогом в районі населеного пункту Кремінна Луганської області.

«Він ще не встиг створити сім’ю і порадіти народженню своїх дітей… Не встиг… Але завжди йшов туди, куди іншім зовсім не хотілося йти. Без вагань і виправдань».

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