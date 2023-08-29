На війні загинув 21-річний співак, який підкорював сцену «Х -фактору»

У боях за свободу та незалежність України загинув 21-річний житель Енергодару Савелій Федан. Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов.

«Його ім'я відоме кожному мешканцю нашого міста. Адже юнак від самого дитинства, яке співпало з початком російської агресії, брав активну участь у всіх патріотичних заходах в Енергодарі, активно волонтерив, допомагав військовим та разом з волонтерами у віці 13 років вперше побував на передовій», — зазначив мер.

В одному із інтерв’ю юнак розповідав, що його мама активно займалася волонтерством, а він намагався їй всіляко допомагати.

«Одного разу познайомився з Богданом — чоловіком, який свого часу грав на піаніно на Майдані перед „беркутом“. Він приїхав до нас в Енергодар на відкриття пам’ятника загиблим. Ми поспілкувалися, і він розповів, що вже завтра їде разом з волонтерами до українських бійців на Схід держави. Тоді в мені ніби щось „клацнуло“ — я вирішив, що неодмінно мушу до них приєднатися. Єдиною перешкодою могла стати мама, яка навряд мене відпустила б. Тож я не придумав нічого кращого, як збрехати. Сказав, що поїду з волонтерами до військового шпиталю в Дніпро, а сам вирушив за зовсім іншим маршрутом. Ми приїхали на позицію, де були саме десантники. Для мене провели екскурсію, показали техніку, зброю. Я із захватом дивився на наших військових і розумів — моє місце серед них. Тоді ж і вирішив, що, незважаючи на будь-які перешкоди, обов’язково стану десантником».

Савелій був талановитою і творчою людиною, виконував патріотичні пісні власного авторства. З однією з них під назвою «Україна» у 16 років виступав на популярному талант-шоу «Х-фактор».

За словами міського голови, хлопець все життя прагнув боронити країну від ворога. Спочатку Савелій навчався в Запорізькому обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, після — вступив до факультету підготовки спеціалістів десантно-штурмових військ Одеської військової академії, а після початку повномасштабної війни мужньо став на захист України.

«Хлопець прожив на світі всього 21 рік… Попереду в нього мало бути довге і щасливе життя.

Але життя хлопця обірвала війна, його забрали нелюди, які прийшли на нашу землю вбивати та руйнувати. Поділяємо біль втрати та приносимо щирі співчуття родині та близьким", — додав міський голова.

Раніше повідомлялося про загибель 20-річного українського героя Василя Гусятинського.

517

Читайте нас у Facebook та Instagram