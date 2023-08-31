Що подарувати: універсальні ідеї

Як часто ви стикалися з тим, що перед святом не можете визначитися з подарунком? Коли йдеться про близьких людей, — простіше, ми знаємо їх добре, а часом і можемо запитати, чого людині хотілося б. Але якщо це формальний презент, та ще й з обмеженим бюджетом, складніше врахувати усі нюанси. Важливо дотриматися такту, не порушити встановлені у відносинах кордони, взяти до уваги уподобання й дійсно потішити, не розорившись через подарунок. Ми пропонуємо універсальні ідеї, які виручать, якщо немає сил і часу розмірковувати.

Подарунки для знайомих та колег за умов різного бюджету

1. Книга.

Її можна подарувати і чоловікові, і жінці незалежно від віку. Якщо знаєте, чим захоплюється людина, оберіть щось відповідне, наприклад, навчання малювання, історія мистецтв, діалекти Західної України. Викладачеві української літератури — подарункове видання Кобзаря, історії — біографію всіх гетьманів у гарній палітурці тощо. Художні твори також завжди актуальні.

2. Набір Rituals.

З таким подарунком складно помилитися. Бренд добре зарекомендував себе. Набір підійде для тих, хто цінує комфорт та любить розслаблювальні процедури. Якщо бюджет обмежує, оберіть тільки крем для рук, або рідке мило, або гель для душу, або свічку.

3. Візитниця обкладинка на паспорт.

Потрібна та практична річ. Обираючи дизайн, враховуйте смаки отримувача та формат ваших стосунків. Для дівчини, яка любить яскраві, красиві речі, можна вибрати сильний милий малиновий, лимонний або салатовий колір, дизайн з камінчиками або строкатим патерном. Для більш серйозної, стриманої леді — бордовий чи синій, можливо, замшу та шкіру. Чоловікові (якщо ви не знаєте його конкретних уподобань) підійде чорний, коричневий, синій, хакі, сірий.

4. Червона помада, подовжувальна туш, палетка тіней.

Зверніть увагу, якому макіяжу віддає перевагу одержувачка. Якщо вона не любить створювати яскраві образи, помаду насиченого тону не варто дарувати. Якщо дівчина нарощує вії, туш швидше за все ні до чого. Наведені варіанти можна замінити на прозору пудру (універсального тону). Іноді доречно презентувати крем для обличчя, для рук, або сироватку, або маску. Але якщо не впевнені, не ризикуйте.

5. Пляшка гарного вина, розсипний чай або чайне асорті, кава.

Такий подарунок доречний, якщо ви йдете в гості. Що саме прийнятніше, орієнтуйтеся на спосіб життя одержувача.

Чого дарувати не варто

Ми, звісно, прогресивні розвинені люди, і головне в подарунку — увага, проте чашку презентувати не варто. Це настільки ординарно, що навіть думати немає бажання. Таким презентом складно вразити (за винятком тих випадків, коли чашка з особливим посилом для людини, яку ви добре знаєте, або ситуацій, коли одержувач сам про неї просив).

Жартівливі подарунки… Ви завжди ризикуєте. І ризик не виправданий. Краще обійтися без супергуморної атмосфери, але переконатися, що не перейдете межу. Одна дівчина подарувала керівнику фейковий абонемент на стриптиз, тоді як його дружина теж працювала в цій компанії. Ситуація була, м’яко кажучи, незграбна.

Чоловікові — шкарпетки, пінку для гоління. Жінці — кухонне начиння. Може, хтось і хотів би це мати, але ми говоримо про універсальні подарунки. «Милі банальності» вже давно приїлися, а натяк на «призначення жінки» в патріархальному світі може бути образливим.

Який би варіант ви не обрали, даруйте від душі! Нехай презент тішить, створює гарний настрій та залишається приємним спогадом.

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