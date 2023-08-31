Закарпатський журналіст Павло Федака висловив зауваження до меседжів, які розповсюджує голова фракції «Слуга народу» в Закарпатській обласній раді Федір Шандор, пише видання «Трибуна»:

Майбутньому послу в Угорщині Федору Шандору треба зрозуміти, що він їде у сусідню державу відстоювати інтереси України, а не ходити виправдовуватися до їхнього Кабміну.

Виступаючи перед екоактивістами на онлайн-нараді з питань щодо розвитку туризму на гірському масиві Свидовець, Федір Федорович наговорив купу речей, які можуть розцінюватися нашими сусідами як слабкість України.

Враховуючи специфіку нашої держави, питання побудови чи не побудови гірськолижного курорту Свидовець можна вирішити на рівні керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.

Як голова фракції партії «Слуга народу» в Закарпатській облраді Федір Шандор має можливість заходити в усі владні кабінети держави та сказати, що Закарпаття має залишатися заповідним краєм України.

Меседж Шандора погоджувати будь-яке будівництво на Закарпатті (в басейні ріки Тиса) з Угорщиною, Сербією та Румунією не відповідає інтересам України. Хіба що Федір Федорович доб’ється того, що вказані країни дзеркально погоджуватимуть будівництво з Україною всіх об’єктів на території Угорщини, Сербії та Румунії, що знаходяться у басейні ріки Тиса.

Питання Турула в Мукачівському замку та угорського монумента на Верецькому перевалі, яке вплів майбутній посол у свій виступ, не є питанням держави Україна, а проблемою особистих відносин колишнього голови Секретаріату Президента України Віктора Балоги та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Балога у 2008 р. дав команду встановити угорські пам’ятники. У жовтні 2022 року за його вказівкою Турула зняли з колони Мукачівського замку.

Не є секретом, що кожний вислів майбутнього посла аналізується спецслужбами наших сусідів і на основі аналітичних доповідей формуватиметься стратегія і тактика спілкування з ним на дипломатичному рівні.

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