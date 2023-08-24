Найкращий подарунок до свята: Бутусов розповів, як український «Нептун» знищив в Криму «очі» системи С-400

Українська крилата ракета «Нептун» знищила в окупованому Криму близ села Оленівка особливо важливу російську наземну ціль. Йдеться про радар повітряної розвідки 48Я6-К1 «Подлет» зі складу зенітно-ракетної системи С-400 «Триумф».

Про це повідомив головний редактор «Цензор.Нет» Юрій Бутусов.

«Подлет» — це очі «Тріумфу», радар забезпечує спостереження за повітряним простором — як за низьковисотними цілями, так і за балістичними ракетами, і є ключовою складовою протиповітряної і протиракетної оборони зс рф", — пише журналіст.

Російський радар абезпечував контроль повітряної обстановки над західною частиною Чорного моря та над територією Херсонської області з відстані приблизно 110 км від лінії фронту.

«Нептун» був запрограмований в обхід російських систем спостереження.

«Одна ракета „Нептун“ над надмалій висоті пройшла непоміченою та точно знищила РЛС „Подлет“, попри великі сили російської ППО, зосереджені на окупованій Херсонщині та у Криму», — зазначає Бутусов.

Він відмічає, що результати ураження зафіксував дрон Головного управління розвідки Міноборони.

«Цікаво, що дрон залетів далеко в тил росіян та літає та фіксує ураження російського радару, який призначений саме для виявлення повітряних цілей, але не здатен помітити і надати цілевказування ні по українському дрону, ні по українській крилатій ракеті… Новий видатний успіх ракет „Нептун“ вітчизняного КБ „Луч“ та воїнів ВМС ЗСУ. Найкращий подарунок до свята», — резюмував журналіст.

Як повідомляли «ФАКТИ», українські розвідники в ніч на 24 серпня провели спецоперацію в окупованому Криму. Військові висадились на мисі Тарханкут. Українським воїнам прийшлося вступили у боєзіткнення з підрозділами окупанта. Противник зазнав втрат серед особового складу, знищено ворожу техніку. Спецпризначенці поставлені завдання виконали.

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