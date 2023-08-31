«Не така велика армія»: Данілов спростував озвучені на Заході цифри втрат ЗСУ

Дані західних журналістів про те, що за час повномасштабної війни загинуло близько 70 тисяч українських військовослужбовців, є неправдивими. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю Welt.

«Що стосується наших втрат, то цей рахунок взагалі не відповідає дійсності. Наша армія була зовсім не така велика, щоб говорити про втрати в 70 тисяч солдатів», — сказав він.

Данілов зазначив, що ті, хто озвучує такі цифри, не мають точної інформації щодо ситуації в Україні.

«Ми щодня відстежуємо всі процеси, що відбуваються на нашій території, починаючи з 24 лютого 2022 року. Мені незрозуміло, чому шановні журналісти поширюють таку дезінформацію про наші втрати», — додав секретар РНБО.

Нагадаємо, у середині серпня американська преса написала, що загальна кількість убитих чи поранених солдатів на війні Росії проти України становила майже 500 тисяч людей. За їхніми даними, Росія втратила близько 120 тисяч загарбників убитими та 170−180 тисяч — пораненими. В Україні, за даними американських ЗМІ, загинуло близько 70 тисяч захисників і ще 100−120 тисяч поранено.

Як писали «ФАКТИ», раніше аналітики назвали співвідношення втрат України та Росії у війні.

За словами Данілова, в Україні кожні два місяці реалізується новий затверджений план мобілізації. Військові звертаються, щоб провести відповідні процедури через засідання Ради безпеки для того, щоб процес продовжувався.

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