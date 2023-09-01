ТЦК спотворено виконують закони: як мобілізують тих, хто має право на відстрочку

В Україні під час виконання плану загальної мобілізації іноді виникають ситуації, коли військкомати намагаються самовільно трактувати закони, фактично спотворюючи їх.

Про це пише «Фокус» з посиланням на коментар юриста Миколи Максимова.

Юрист наводить випадок, який не так давно трапився на практиці: чоловік доглядає за батьком з другою групою інвалідності. Але у військкоматі відмовили йому надати відстрочку від призову, оскільки в сім'ї є ще доросла дочка, здатна доглядати за родичем. Щоправда, є один нюанс: ця сама дочка перебуває в росії та не збирається в Україну до батька з інвалідністю. Фактично за чоловіком може доглядати лише його син, але військком вирішив його мобілізувати.

«Працездатна людина, згідно з законом, зобов'язана утримувати своїх батьків. І у військкоматі кажуть: „Нехай сестра повертається, а її брат, який фактично утримує батька з інвалідністю, йде на фронт“. Інший випадок — у людини інвалідність, її чоловік або дружина за станом здоров'я не може її утримувати, але документів, які це підтверджують, немає. У них є дорослий син, який доглядає за родичем із інвалідністю. Але йому не дають відстрочку, тому що за документами в сім'ї є інша працездатна людина», — розповів Максимов.

Серед інших «прихованих хитрощів» від працівників ТЦК юрист наводить приклад застосування до людей вимог, які завідомо не можуть бути виконані.

«Наприклад, аспіранту можуть наказали пред'явити документи, яких у нього апріорі не може бути, зокрема, це студентський квиток», — каже юрист.

За його словами, поки людина намагається зібрати всі документи та довідки чи довести, що зазначених паперів вона мати не може, її направляють на військову медкомісію, а далі — мобілізаційне розпорядження і про відстрочку можна забути.

Нагадаємо, за інформацією міністра оборони Олексія Рєзнікова, восени очікується тотальна цифровізація військкоматів. У жовтні буде посилення виконання затвердженого плану мобілізації.

142

Читайте нас у Facebook та Instagram