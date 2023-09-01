Мобілізацію посилять у жовтні: що відомо

Мобілізація в Україні проводиться за планом, затвердженим Верховною Радою. Такий план діє з 24 лютого 2022 року і він ще не виконаний.

Але зараз немає потреби збільшувати чисельності призовників, тому що з правової точки зору ще є ресурс. Тому найближчими місяцями збільшення плану не передбачено. Разом з тим, українська армія зазнає втрат і їй необхідне поповнення, що є важливим питанням.

Таким чином, збільшувати план не потрібно, але його треба виконувати ефективніше. Умовне посилення мобілізації є посиленням виконання плану, для якого потрібна цифровізація системи призову. Тотальна цифровізація військкоматів і посилення виконання плану очікуються восени.

«Ми очікуємо, що у жовтні на 90% ми вийдемо на зрозумілий рівень цифровізації центрів комплектації», — цитує Резнікова «Телеграф».



І разом з цим буде зроблено крок до ефективної трансформації системи призову: електронний обіг документів буде використовуватися під час роботи військово-медичних комісій, які визначають придатність до служби. Ініціатива дозволить військкоматам ефективніше виконувати свої обов'язки і залучати більше призовників без додаткових кампаній.



Міністр оборони нагадав, що у цьому році довелося серйозно взятися за центри комплектування, проводиться оновлення кадрового складу. Вже в жовтні обмін даними передбачений між МЗС, МВС, Мін'юстом, прикордонниками, Мінсоцполітики. Це потрібно, щоб чітко розуміти, хто з мобілізаційного резерву доступний та де він знаходиться.

«Наприклад, у когось народилася третя дитина — автоматом реєстр з Мінюста це передає і стає зрозуміло, що людина згідно з законом не може бути мобілізована. Або хтось отримав від Мінсоцполітики статус, що він доглядає за інвалідом. Чи прикордонники скажуть: виїхало стільки то військовозобов’язаних. І далі запитання — де вони знаходяться», — пояснив голова Міністерства оборони.

Нагадаємо, відомий юрист зазначив, що повинно бути вказано у довідці про обмежену придатність військовозобов'язаного для того, щоб його не відправили на передову «з лопатою замість автомата».

34

Читайте нас у Facebook та Instagram