«Вибуховий» День знань: у низці російських регіонів пролунали вибухи
День знань у низці міст росії почався не зі звуків перших дзвоників, а з вибухів та стрілянини.
Зокрема, у Брянську пролунало кілька гучних вибухів, після чого у небі з'явилися сліди диму.
А мешканці Пскова повідомили про автоматні черги та гучні вибухи.
У місцевих пабліках повідомлялося про «автоматні черги та гучні вибухи». Також повідомляється, що система ППО спрацювала в районі псковського мікрорайону Крести, де знаходиться аеропорт.
Офіційно губернатор Псковської області повідомив, що БПЛА було збито.
«У районі Крестів спостерігачі одного з постів контролю повітряного простору виявили в небі одиничний невідомий об'єкт. На відео заходи щодо його нейтралізації. На землі жодних наслідків немає. Подробиці пізніше», — повідомили росЗМІ.
Крім того, у підмосковних Люберцях після атаки українського безпілотника загорівся цех з виробництва електроніки для ракет.
Звичайно, мер москви сергій собянін заявив у Telegram-каналі, що російська ППО припинила чергову спробу прольоту безпілотника до Москви.
«Поруч з Люберцями припинено чергову спробу прольоту безпілотника до Москви. Попередньо постраждалих і руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події. Спасибі військовим, що не дали зіпсувати нам День знань!»— написав він.
Водночас джерело в ГУР у коментарі «Українській правді» спростувало слова Собяніна, зазначивши, що дрон дістався місця призначення і зараз триває пожежа у цеху науково-виробничого підприємства «Томілінський електронний завод» у Люберцях.
Як повідомлялось, два безпілотники атакували Курчатов у Курській області, де розташована Курська АЕС. Пошкоджено адміністративну будівлю та житловий будинок.9