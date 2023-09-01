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Світ

«Вибуховий» День знань: у низці російських регіонів пролунали вибухи

11:23 1 вересня 2023
дим

День знань у низці міст росії почався не зі звуків перших дзвоників, а з вибухів та стрілянини.

Зокрема, у Брянську пролунало кілька гучних вибухів, після чого у небі з'явилися сліди диму.

А мешканці Пскова повідомили про автоматні черги та гучні вибухи.

У місцевих пабліках повідомлялося про «автоматні черги та гучні вибухи». Також повідомляється, що система ППО спрацювала в районі псковського мікрорайону Крести, де знаходиться аеропорт.

Офіційно губернатор Псковської області повідомив, що БПЛА було збито.

«У районі Крестів спостерігачі одного з постів контролю повітряного простору виявили в небі одиничний невідомий об'єкт. На відео заходи щодо його нейтралізації. На землі жодних наслідків немає. Подробиці пізніше», — повідомили росЗМІ.

Крім того, у підмосковних Люберцях після атаки українського безпілотника загорівся цех з виробництва електроніки для ракет.

Звичайно, мер москви сергій собянін заявив у Telegram-каналі, що російська ППО припинила чергову спробу прольоту безпілотника до Москви.

«Поруч з Люберцями припинено чергову спробу прольоту безпілотника до Москви. Попередньо постраждалих і руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події. Спасибі військовим, що не дали зіпсувати нам День знань!»— написав він.

Водночас джерело в ГУР у коментарі «Українській правді» спростувало слова Собяніна, зазначивши, що дрон дістався місця призначення і зараз триває пожежа у цеху науково-виробничого підприємства «Томілінський електронний завод» у Люберцях.

Як повідомлялось, два безпілотники атакували Курчатов у Курській області, де розташована Курська АЕС. Пошкоджено адміністративну будівлю та житловий будинок.

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