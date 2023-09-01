«Бавовна» в Курську: пошкоджено адмінбудівлю та житловий будинок

Як зазначили в Офісі президента, війна поступово дедалі більше переміщається на територію росії.

Сьогодні вночі два безпілотники атакували Курську область. Дрони долетіли до міста Курчатов, де розташована Курська АЕС.

Місцевий губернатор Роман Старовойт повідомив, що пошкоджено адміністративну будівлю та житловий будинок. Фахівці на місті оцінюють розміри збитків.

Ще один дрон було збито на підльоті до москви в районі Люберець. В Південно-Західному окрузі російської столиці виникла пожежа, повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

В московських аеропортах оголошено план «Ковер» й закрито повітряний рух.

Нагадаємо, вночі 30 серпня у російському Пскові дронами було знищено чотири військово-транспортних літака Іл-76. Крім того, ще кілька таких літаків пошкоджені.

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