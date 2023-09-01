Вперше відпрацюють реалістичний сценарій оборони: 14 країн розпочинають масштабні навчання у Балтійському морі

Найближчими вихідними у Балтійському морі під керівництвом Німеччини розпочнуться масштабні морські маневри «Північні береги». Як повідомив речник Бундесверу, маневри є навчаннями Військово-Морських сил Німеччини та мають на меті зміцнити співпрацю між країнами регіону Балтійського моря. Починаючи з 2007 року щороку за проведення навчань відповідає інша країна, пише nordkurier.de.

З 9 вересня близько 3200 солдатів з 14 країн, в тому числі Італії, Франції, Канади та США, візьмуть участь у навчаннях, які триватимуть протягом двох тижнів. Разом тренуватимуться близько 30 кораблів, підводних човнів, до 15 літаків і різні десантні підрозділи. Згідно з інформацією, район навчань в основному охоплює прибережні води, наземний і повітряний простір Естонії та Латвії, а також східну і центральну частину Балтійського моря.

За словами Яна Крістіана Каака, інспектора ВМС і віцеадмірала, для захисту країни та її народу важливі «навчання, присутність і постійна пильність — і це разом з нашими партнерами в НАТО і ЄС». Тактичні маневри відпрацьовуватимуться у водах поблизу узбережжя. Мета — щоб різні системи, команди і країни могли працювати разом настільки злагоджено, наскільки це можливо. Вперше буде відпрацьовано реалістичний сценарій оборони країни, а також оборони альянсів.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», голова розвідки НАТО заявив про підготовку росії до ударів по підводних кабелях у Європі та Північній Америці. У спільному розслідуванні, опублікованому данськими, фінськими, шведськими та норвезькими громадськими мовниками, говориться, що російські військові та цивільні кораблі наносили карту інфраструктури морського дна в Балтійському та Північному морях.

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