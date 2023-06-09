Давно готуємось: стало відомо, як війна в Україні відбивається на Балтійському морі

Контр-адмірал Маркку Хассінен, заступник начальника прикордонної служби Фінляндії, підтвердив Iltalente, що трафік різних російських суден у Балтійському морі значно збільшився після вторгнення росії в Україну в лютому минулого року.

«Можна сказати, що рух дуже інтенсивний, як цивільних, так і військових суден. Балтійське море зараз дуже завантажене, — заявив він ЗМІ. — Влада, яка контролює територіальні води Фінляндії в Балтійському морі, була змушена посилити свої операції після того, як росія розпочала агресивну війну, і ця інтенсифікація продовжується. Сили оборони вже заявляли про посилення своєї готовності до російського вторгнення заздалегідь, ще до початку вторгнення. Навесні минулого року прикордонна служба також оголосила про посилення своїх операцій. Як і інші органи безпеки, ми посилили моніторинг ситуації і співпрацюємо як на національному, так і на міжнародному рівнях».

На запитання, чи є перспектива, що війна в Україні якимось чином відобразиться як загроза для Балтійського моря, контр-адмірал повідомив, що вони готуються разом з іншими органами безпеки до всього, що може статися, але наразі ми не бачать жодного особливого ризику такого роду.

«Окрім військової загрози, Прикордонна служба вже давно готується до аварій в Балтійському морі за участю цивільних суден, які можуть мати далекосяжні наслідки. Одним з найбільш вірогідних сценаріїв є зіткнення пасажирського судна з нафтовим танкером, яке з кожним роком стає все більш вірогідним, оскільки обсяги перевезень зростають. В даний час в Балтійському морі щодня спостерігаються понад 1200 суден».

Раніше «ФАКТИ» писали, норвезькі збройні сили підтвердили, що вони спостерігають посилення російської активності у Північному морі.

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