Не має права навіть військком: чи можуть співробітники ТЦК перевіряти на вулиці документи для вручення повістки

В Україні під час проведення мобілізаційних заходів іноді трапляються випадки, коли співробітники компетентних органів зупиняють на вулиці чоловіків призовного віку з метою перевірки документів та вручення повістки.

При цьому багато хто з українців вважає це цілком нормальним під час війни, відзначає юристка Тетяна Козян. Разом з тим це далеко не так.

«Попри те, що деякі явища здаються звичними і природними, а багато хто не знає в деталях норми чинного законодавства, важливо розуміти межі компетенції кожного конкретного державного органу. Перевірка документів громадян належить до повноважень органів Національної поліції України», — зазначила вона.

Повідомляється, що відповідно до висловлених тверджень, військовим особам не надається право на проведення перевірок документів або здійснення арештів. Якщо військові мають підозри щодо конкретної особи та її дій, їм слід викликати поліцію та, в присутності поліцейських виконувати процедури з отримання пояснень від індивіда або перевірки документів. Зазначається, що навіть представники Територіальних комісій з питань надзвичайного стану, і навіть сам військком також не мають права проводити самостійні перевірки документів.

Коли поліцейські здійснюють перевірку документів, вони теж мають проводити таку діяльність у межах закону і пояснити свої дії.

«Попри те, що представники терцентрів комплектування та соціальної підтримки не мають права на те, щоб перевіряти на вулицях документи, інколи подібні ситуації мають місце. Тож у такому разі слід попросити військових, щоб, згідно з нормами чинного законодавства, вони викликали поліцію та вчиняли такі дії в її присутності», — додала вона.

Як пояснила експертка, у минулому питання перевірки документів стало об'єктом безлічі запитань серед людей, які стикалися з цією ситуацією. Міністерство юстиції України навіть офіційно роз'яснило, що представники Територіальних комісій з питань надзвичайного стану не мають права проводити перевірку документів. Проте така зацікавленість часто пов'язана з іншою важливою темою — врученням повісток. На практиці, дійсно, може мати місце ситуація, коли перевірка документів передує подальшому врученню повістки.

«Вручати повістки на вулиці під час воєнного стану правомірно. Однак це має відбуватися в супроводі представника поліції. Інакше представники ТЦК не можуть вимагати у громадянина його документів», — підсумувала Тетяна Козян.

Нагадаємо, раніше адвокат Роман Смутін зазначив, що обов'язково повинно бути вказано в довідці про обмежену придатність для того, щоб військовозобов'заний не опинився на лінії вогню.

442

Читайте нас у Facebook та Instagram