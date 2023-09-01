Ображав та принижував військових: фітнес-тренеру Роману Заволоці з Полтави обрали запобіжний захід

Полтавський фітнес-тренер та блогер Роман Заволока, якого нещодавно затримала СБУ, 60 діб проведе під вартою.

Таке рішення виніс Октябрський райсуд Полтави 1 вересня, передає «Суспільне».

Чоловіка підозрюють за двома статтями Кримінального Кодексу: ч 1, 2 статті 435−1 «Образа честі і гідності військовослужбовця» та «Виготовлення та поширення матеріалів, які містять образу честі і гідності військовослужбовця»; ч. 2 статті 345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу».

Найбільша санкція ― обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Роману Заволоці 27 років, він житель Полтави, працював фітнес-тренером у спортивних клубах, надавав консультації через соцмережі. Він веде сторінки у соцмережах. На них він публікував відео зі сварками з військовими. Нині одна зі сторінок заблокована.

Його затримали у Полтаві 29 серпня. Правоохоронці задокументували випадок, коли він провокував та нецензурно ображав військових, казав, що вони нібито винні у розв’язанні війни росії проти України та «вбивають людей за гроші». Після цього плюнув у чоловіка в формі.

За даними слідства, затриманий знімав свої дії на камеру та публікував у соцмережах. А ввечері 29 серпня під час перевірки документів чоловік наніс ушкодження одному з поліцейських.

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