Результат — на обличчі: як у Полтаві затримували блогера-провокатора, який ображав військових (фото)
Скандальному полтавському блогеру Роману Заволоці, якого КОРД і СБУ затримали напередодні, інкримінують одразу кілька статей Кримінального кодексу — зокрема ч. 2 статті 296 («Хуліганство»), а також статті 435−1 та 436−2 («Образа військових та за заперечення агресії росії»).
Останні йому має бути висунуто за ініціативи полтавського обласного ТЦК та СП.
Найближчим часом йому мають обрати міру запобіжного заходу, повідомили в СБУ.
Затримання чоловіка відбулося сталося увечері 29 серпня на вулиці Соборності поблизу закладу «Дім кави». Як видно з опублікованих фото з місця події, Заволока отримав травми обличчя.
Це було спільне затримання спецпідрозділу поліції КОРД і СБУ.
У спецслужбі зокрема повідомили, що задокументований випадок вияву провокацій та нецензурної образи посадовців місцевого військкомату.
Також перевіряється інформація, що провокативні відео і дописи Заволоки використовувалися кремлівськими пропагандистами для поширення нових фейків про війну в Україні.
Нагадаємо, СБУ викрила вже чимало інтернет-агітаторів, діяльність яких фінансується з країни-агресорки.74