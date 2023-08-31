Результат — на обличчі: як у Полтаві затримували блогера-провокатора, який ображав військових (фото)

Скандальному полтавському блогеру Роману Заволоці, якого КОРД і СБУ затримали напередодні, інкримінують одразу кілька статей Кримінального кодексу — зокрема ч. 2 статті 296 («Хуліганство»), а також статті 435−1 та 436−2 («Образа військових та за заперечення агресії росії»).

Останні йому має бути висунуто за ініціативи полтавського обласного ТЦК та СП.

Найближчим часом йому мають обрати міру запобіжного заходу, повідомили в СБУ.

Затримання чоловіка відбулося сталося увечері 29 серпня на вулиці Соборності поблизу закладу «Дім кави». Як видно з опублікованих фото з місця події, Заволока отримав травми обличчя.

Роман Заволока

Це було спільне затримання спецпідрозділу поліції КОРД і СБУ.

У спецслужбі зокрема повідомили, що задокументований випадок вияву провокацій та нецензурної образи посадовців місцевого військкомату.

Також перевіряється інформація, що провокативні відео і дописи Заволоки використовувалися кремлівськими пропагандистами для поширення нових фейків про війну в Україні.

Нагадаємо, СБУ викрила вже чимало інтернет-агітаторів, діяльність яких фінансується з країни-агресорки.

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