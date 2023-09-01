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Старша донька Ольги Сумської знялася в російському серіалі

14:29 1 вересня 2023
Ольга Сумська та Антоніна Паперна

Старша донька української актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна, яка заміжня за російським актором Володимиром Ягличем та живе у Москві, знялася там у серіалі. Вона зіграла головну роль у мелодрамі «Холодне блюдо». В описі фільму зазначається, що він вийшов 2023 року.

Тоня зіграла роль працівниці рекламної агенції Дану, яка закохалася в сина генерального директора. Батьки не в захваті від цього та намагаються розсварити пару. Як пише російський сайт «Кінотеатр.ру», Паперна в захваті від нової роботи.

«Моя Дана — дуже сильна та самодостатня дівчина. Вона реалізувала себе в кар'єрі та вже повністю готова до сімейного життя. Зустрівши Микиту, вона відчула, що поруч із нею саме той чоловік, який їй потрібен — дорослий, самостійний та розуміючий. Навіть переживши зраду, вона впевнена, що Микита — її людина. Таке кохання, напевно, можна назвати сліпим, але я впевнена, воно здатне подолати будь-які випробування», — наводить сайт слова Тоні.

Тож Паперна не тільки мовчить про війну від початку повномасштабного вторгнення, а й бере участь у створенні контенту для громадян країни-агресора, допомагає індустрії заробляти гроші, які потім використовуються для вбивства українців.

Нагадаємо, раніше Паперна була помічена на світських заходах в Москві разом з чоловіком.
Ольга Сумська називає ситуацію з донькою складною. В одному з інтерв’ю акторка зазначала, що донька не може повернутися додому. Ольгу часто критикують в мережі через позицію Паперної.

Сумська відповідає на це, що так склалося життя.

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