«Я не виправдовуватимуся»: Ольга Сумська відповіла на хейт через дочку, яка живе в Москві

Актриса Ольга Сумська відповіла на хейт через старшу доньку Антоніну. Їй дорікають, що живе в Москві та мовчить про війну. Антоніна жодного разу не висловила своє ставлення до російського вторгнення в Україну.

В інтерв'ю Славі Дьоміну Ольга розповіла, що вони з Антоніною часто спілкуються і та в курсі того, що насправді відбувається в країні.

«Ми спілкуємося, я розповідаю щодня. Українці, які перебувають там, вони в курсі страшних подій, які тут відбуваються. Вони всі в розпачі. Люди не можуть висловитись, вони перебувають там у режимі страшного терору», — сказала Ольга Сумська.

Акторка не приховує, що їй часто «прилітає» через доньку, але виправдовуватися вона не збирається. Каже, Антоніна все розуміє, але обставини в росії диктують її дії, виїхати з рф вона не бачить можливості.

«Я не знаю, що далі. У мене там онуки. Дуже боляче. Я тримаюся, але мені дуже боляче. Коли почався хейт проти моєї доньки, якісь поради давали мені відмовитися від своїх дітей. Я ніколи цього не зроблю. епітети. Це жах. Я хочу сказати українцям, щоб вони схаменулися. Мені шкода, що так сталося. Але це фактично Північна Корея. Якщо ти щось кажеш, і у тебе маленькі діти, це все», — сказала Сумська.

Нагадаємо, Антоніна Паперна одружена з російським актором Володимиром Ягличем. Вони виховують дочку Єву та сина Даниїла.

Також у Ольги та Віталія Борисюка є донька Ганна. Вона разом із батьками залишається в Україні.

Раніше Ольга Сумська розкрила залаштунки знімального процесу та натякнула на брехню продюсерів.

Фото instagram.com/olgasumska

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