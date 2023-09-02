Риби досягнуть великих успіхів, а на дорозі у Левів краще не стояти: гороскоп на 2 вересня 2023 року

Астрологи, які склали гороскоп на поточний тиждень, вважають, що день 2 вересня може принести із собою пасивність, апатію та поганий настрій. Щоб протистояти пасивності та поганому настрою потрібно ретельно контролювати свої дії та думки.

2 вересня дуже велика ймовірність стати жертвою чужого злого наміру, інтриг та пліток. Щоб цього уникнути, астрологи радять нікого не засуджувати і не брати участь у різноманітних закулісних іграх.

Також астрологи не радять боротися з пасивністю, оскільки для вихідного дня вона є природньою.

Овен

Початок дня буде напруженим, причому багато в чому з вашої вини. Ви не проявляєте навіть мінімальної делікатності, ображаєте людей, які не зробили нічого поганого. Одні Овни постраждають через свою чесність, інші будуть змушені піти на компроміс із совістю, і це спричинить серйозні переживання. Друга половина дня насичена цікавими подіями. Їх так багато, що хвилюватись і переживати вам просто ніколи: весь час потрібно займатися чимось корисним та захоплюючим. Надвечір ви можете відчути втому, але будете задоволені і собою, і тим, чого встигли досягти, інформує Ukr.Media.

Телець

Чудовий день для того, щоб узятися за нову справу, наважитися на ризикований експеримент, випробувати свої сили у сфері, яка раніше викликала у вас лише обережний інтерес. Ви відчуваєте, що здатні на багато що, і це дійсно так. Річ тут не тільки в припливі життєвої енергії, а й у здатності Тельців легко вчитися нового, на льоту схоплювати корисну інформацію, правильно оцінювати чужі ідеї. Ви легко знайдете однодумців, стосунки з ними складатимуться гармонійно. Спільні інтереси зближують, незабаром зав'яжеться справжня дружба або пристрасний роман.

Близнюки

Сприятливий день, який може започаткувати зміни на краще і в роботі, і в сім'ї. Ваше завдання — налаштуватися на серйозний лад і намагатися використовувати всі можливості, що відкриваються. Не лінуйтеся, не сидіть склавши руки: від того, наскільки рішуче і ефективно ви діятимете, залежить подальший розвиток подій. Зірки готові підтримати тих, хто навчається та займається дослідницькою діяльністю. Також ймовірні успіхи у творчості, особливо у Близнюків чоловіків. А ось у дам є шанс здобути спортивні перемоги.

Рак

Відмінний день. Ви перебуваєте в хорошому настрої і можете по-новому оцінити події останнього часу, розібратися в їхніх причинах, зрозуміти, чого слід чекати. Перспективи відкриваються сприятливі, тому багато Раків дивляться на життя оптимістично. Це додає привабливості представникам знака, тому ймовірність цікавих знайомств помітно зростає. Вам буде неважко привернути до себе загальну увагу, зацікавити оточуючих. Ймовірно отримання приємних звісток, що стосуються особисто вас чи найближчих вам людей.

Лев

День дозволяє багато чого досягти. Ви енергійні, сповнені сил, наполегливі. Тих, хто спробує стати на шляху, можна тільки пошкодувати. Ви не сумніваєтеся, що перемога не за горами, навіть якщо події розвиваються зовсім не так, як очікувалося. Ваш непохитний оптимізм змушує ворогів і недоброзичливців нервувати, втрачати терпіння, робити одну помилку за іншою; не соромтеся користуватися цим. Сприятливий день для ділового спілкування, зустрічей з потенційними партнерами, клієнтами та роботодавцями. У професійних стосунках Левів можуть з'явитись романтичні нотки. Навіть якщо ви будете дуже раді, не поспішайте проявляти ініціативу.

Діва

Відмінний день для неформального спілкування, будь-яких зустрічей у невимушеній атмосфері. Можна обговорювати і робочі питання, у тому числі дуже серйозні — важливо, щоб усі почувалися комфортно, могли говорити те, що думають, не боялися порушити традиції. Щирість і відкритість, властиві вам, передаються і оточуючим, розмови проходять легко та плідно. Можливі грошові надходження, зокрема значні. Деякі Діви отримають несподівано щедрі подарунки. Не проґавте можливість порадувати близьких, вони будуть вам дуже вдячні.

Терези

Сміливо ділитесь своїми ідеями з союзниками та однодумцями — їхня підтримка дозволить дуже швидко реалізувати задумане. Можна експериментувати, скористатися якимись нестандартними методами. Інтуїція підкаже, коли варто йти на ризик, а коли краще проявити обережність. Буде шанс непогано заробити, укласти вигідні угоди. Терезам не доведеться прикладати зусиль, щоб сподобатися людям, з якими ви маєте справу. Відмінно відбуваються співбесіди, ділові зустрічі. Про свої перемоги та досягнення ви розповідаєте так невимушено, що це неодмінно викличе симпатію. Неважко буде і закохати в себе когось — якщо, звичайно, ви цього захочете.

Скорпіон

Зосередьтеся. День не буде легким, але у вас є шанс подолати всі перепони, гідно пройти випробування і досягти всього, чого ви останнім часом прагнули. Багато залежить від того, як складатимуться стосунки з оточуючими. Найкорисніше зараз було б мати нових друзів, але якщо це вам не вдасться, постарайтеся, принаймні, не нажити собі ворогів. У Скорпіонів можливі дрібні неприємності, непорозуміння на роботі, поломки техніки, якою ви звикли користуватися щодня, порушення звичного перебігу подій. Зберігайте спокій: емоції не допоможуть подолати проблеми.

Стрілець

Початок дня дуже сприятливий. Буде можливість довести до кінця якісь розпочаті раніше справи, вирішити поточні питання, знайти нових союзників і переконатися, що старі теж готові підтримати вас. Деяким Стрільцям до полудня вдасться зробити вигідні покупки. У другій половині дня знизиться ділова активність. Те, чим ви з таким ентузіазмом займалися зовсім недавно, здасться нецікавим, нудним. Можливі сварки з близькими, стосунки з коханою людиною можуть бути затьмарені ревнощами та підозрами. Майте на увазі: причиною ваших дратівливості та уразливості може бути просто фізична втома; дайте можливість відновити сили.

Козоріг

Багато чого дається легко, тому що ви подобаєтеся людям, вмієте підняти їм настрій, а якщо просите про щось, то робите це так, що не хочеться відмовляти. У тих, хто збирається взятися за здійснення якогось масштабного задуму, буде можливість знайти не лише союзників та однодумців, а й впливових покровителів. Козорогам можна вирішувати юридичні питання, займатися оформленням документів, підписувати договори та угоди про співпрацю. День вдалий із фінансової точки зору; там, де справа стосується грошей, ви не припускаєтеся помилок.

Водолій

Вдалий плідний день. Обставини складаються найсприятливішим чином, вам легко йти обраним шляхом, ніхто і ніщо не завадить досягти мети. Можна розраховувати на підтримку союзників, а також безкорисливу допомогу людей, яких ви погано знаєте, але які вам, безперечно, симпатичні. Зірки особливо прихильні до Водоліїв, робота яких пов'язана з поширенням знань та інформації, а також зі збереженням культурних цінностей. На таких представників знака чекає значний прогрес у справах.

Риби

Цього дня можна досягти великих успіхів. Не бійтеся братися за складні справи, починати реалізацію масштабних планів. Чим грандіозніші ваші цілі, тим вищі шанси досягти їх. Багатьом Рибам стануть у нагоді поради старших родичів і досвідчених колег, давніх друзів і просто знайомих, що відрізняються зрілим поглядом на життя. Ви позбавите себе багатьох хвилювань, якщо використовуєте чужий досвід. Імовірні цікаві знайомства, природним продовженням яких стануть романтичні історії. Не всі відносини, що починаються цього дня, можуть мати серйозне продовження; але позитивні емоції ви отримаєте у будь-якому випадку.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали гороскоп на вересень та назвали п'ять знаків зодіаку, яких чекає успіх у вересні.

969

Читайте нас у Facebook та Instagram