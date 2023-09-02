Ексфорвард «Динамо» Русин перейшов у стан шестиразового чемпіона Англії за солідну суму

Нападник луганської «Зорі» Назарій Русин, який викликався у травні до збірної України, підписав контракт на чотири роки з можливістю пролонгації ще на сезон із шестиразовим чемпіоном Англії «Сандерлендом», що виступає у другому за силою дивізіоні чемпіонату країни, повідомляє офіційний сайт британського клубу.

За неофіційною інформацією, англійці заплатили за 24-річного ексфорварда «Динамо» 2,5 млн євро. Приблизно така ж сума може дістатися луганському клубу у вигляді бонусів. Для порівняння: торік «Зоря» заплатила «Динамо» за перехід футболіста 250 тисяч євро.

Минулого сезону Назарій Русин у 30 матчах у складі «Зорі» забив 13 м'ячів та віддав шість результативних передач.

«Назарій — динамічний та розумний нападник, який любить використовувати простір. Він постійно допомагає команді, забиваючи голи та асистуючи», — заявив спортивний директор «Сандерленда» Крістіан Спікмен.

Як відомо, «Сандерланд» — шестиразовий чемпіон Англії (щоправда, востаннє команда підіймалася на вершину далекого 1936 року). Нинішнього сезону підопічні Тоні Моубрея не дуже вдало стартували у другому за силою дивізіоні, посідаючи з чотирма очками після чотирьох турів лише 16-е місце (з 24 команд).

Нагадаємо, що свої голи Назарій Русин присвячує братові Олегу, який теж був професіональним футболістом і трагічно загинув, лише півдня не доживши до свого 20-річчя (ім'ям Олега Русина в рідному для братів Новояворівську Львівської області названо центральний міський стадіон).

«Мій єдиний старший брат Олег помер 15 липня 2016 року. Я всі м'ячі присвячую йому. Та й перше моє тату — пам'ять про брата. Ще маю напис англійською мовою — «Тільки Бог мені суддя», — розповідав Назарій Русин.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що форвард збірної України Артем Довбик перейшов до іспанської «Жирони».

Фото ФК «Зоря», ФК «Сандерленд»

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