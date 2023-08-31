«Зоря» обіграла «Славію», але вилетіла з Ліги Європи: відеоогляд матчу

У четвер, 31 серпня, у польському Любліні на «Арена Люблін» пройшов матч-відповідь раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи між луганською «Зорею» та празькою «Славією». Нагадаємо, перший поєдинок у Чехії тиждень тому завершився перемогою господарів — 2:0.

Ліга Європи. Раунд плей-оф. Матч-відповідь

«Зоря» (Україна) — «Славія» (Чехія) — 2:0.

«Зоря»: Турбаєвський, Кирюханцев, Джордан, Батагов, Снурніцин, Вантух, Мишньов (Чурко, 81), Яцик (Дришлюк, 46), Герреро, Антюх (Горбач, 81), Алефіренко (В. Волошин, 67).

Голи: Алефіренко (32), Антюх (41) — Юрашек (83).

Перший матч — 0:2

Після поразки в першому матчі в те, що «Зоря» зможе зачепитися за результат у поєдинку-відповіді, напевно, вірили лише затяті вболівальники луганського клубу — аж надто добре «Славія» виглядала на домашній арені.

Але підопічні Патріка ван Леувена напевно згадали про своє прізвисько «мужики», яке вони отримали ще за Юрія Вернидуба, і змогли здивувати багатьох. Стримавши натиск суперника в першому таймі, луганчани зробили два «уколи», результатом яких став гол Алефіренка з дальньої дистанції та точний удар Антюха з гострого кута з меж штрафного майданчика, що дозволило зрівняти рахунок за підсумками двоматчевого протистояння.

Після перерви «Славія» заволоділа тотальною перевагою, і все ж таки досягла свого ближче до завершення матчу, коли після навісу з флангу Юрашек таки пробив Турбаєвського з меж воротарської площі — 1:2.

Таким чином, «Зоря» припиняє свою участь у Лізі Європи, але продовжить виступ у груповому турнірі Ліги конференцій (жеребкування — 1 вересня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» та «Шахтар» дізналися суперників у Кубку України.

Фото ФК «Славія»

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