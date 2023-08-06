Форвард збірної України Довбик став одноклубником Циганкова в Іспанії: деталі переходу

26-річний гравець «Дніпра-1» та збірної України Артем Довбик, який став найкращим бомбардиром вітчизняної прем'єр-ліги за підсумками минулого сезону, змінив клубну «прописку».

Трансферні чутки давно «відправляли» забивного форварда до різних клубів із топ-чемпіонатів, і в підсумку вибір самого футболіста зупинився на іспанській «Жироні», у складі якої з нинішньої зими виступає ще один українець Віктор Циганков.

Згідно з повідомленнями іспанських та українських ЗМІ, каталонці виклали за нападника (а точніше — за 50% економічних прав на гравця) сім мільйонів євро, угода розрахована на 5 років — до літа 2028-го. Ці гроші будуть поділені між «Дніпром-1» та датським «Мідтюлландом», з якого футболіст повертався до України в 2020-му. Ця покупка стане рекордною для клубу іспанської примери — раніше таким було придбання Оріоля Ромеу з «Саутгемптона» влітку минулого року за 5,5 млн у євровалюті.

Напередодні Артем успішно пройшов медогляд у Барселоні, а потім поставив свій підпис під п'ятирічним контрактом. Трансферу зачекалися всі, а партнер Довбика по збірній України, півзахисник Віктор Циганков, навіть записав жартівливе відео.

Додамо, що минулого сезону Довбик провів за «Дніпро-1» 39 матчів у всіх турнірах та забив 29 м'ячів. Встиг форвард відзначитися і цього сезону, забивши у ворота «Панатінаїкоса» у кваліфікації Ліги чемпіонів, — щоправда, цей гол не допоміг дніпрянам пробитися до третього раунду відбору найпрестижнішого клубного турніру Європи.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Ярмоленко через шість років повернувся до київського «Динамо».

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