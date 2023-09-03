Близько 600 окупантів, 22 артилерійські системи та 12 бойових бронемашин: в Генштабі відзвітували про втрати ворога

Розпочалася п’ятсот п’ятдесят сьома доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Ворог завдав 2 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Чугунівки Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі М’ясожарівки Луганської області та вів наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Чернещини Харківської області, Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Хромового, Іванівського, Ступочків та Білої Гори Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі східніше Сєверного Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Новоданилівки та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Одрадокам’янки та Ольгівки Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 — по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 12 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 склади боєприпасів, 2 пункти управління та 1 зенітно-ракетний комплекс противника.

Завдяки влучним ударам українських бійців втрати ворога на ранок склали:

особового складу — 600 осіб;

танків — 5 одиниць;

бойових броньованих машин — 12 одиниць;

артилерійських систем — 22 одиниці;

РСЗВ — 3 одиниці;

засоби ППО — 1 одиниця;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн — 59 одиниць;

спеціальна техніка — 6 одиниць.

Нагадаємо, що австрійський військовий аналітик Густав Грессель вважає, що росія і її очільник путін не підуть на переговори без поразки своєї армії на українському фронті.

Фото Офісу президента України

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