Австрійський військовий аналітик Густав Грессель в інтерв'ю t-online заявив, що зараз Захід є свідком пробуксовування російського наступу на півночі і передбачуваного початкового прориву України на півдні. Й Україна може показати своїм західним критикам, що вона може продовжувати досягати військових успіхів.



«Але метою українського контрнаступу був вихід до Азовського моря, щоб перерізати сухопутний зв'язок з материковою частиною росії до Криму. Попереду в української армії ще багато роботи, і питання в тому, коли і з якими втратами вона зможе досягти цієї мети. Україна все ще може досягти своїх цілей. Я в цьому переконаний, але росіяни чинитимуть опір, і це буде нелегко. Але я також турбуюся про втрати України, звичайно, тому що вона повинна бути в змозі утримувати свої позиції протягом зими — тому що це буде довша війна. Я припускав, що українській армії не знадобиться так багато часу для першого прориву. У російської армії майже не залишилося високоточних боєприпасів після зимового наступу, а українські танки могли довго виставляти себе напоказ, не отримуючи поразки. Це давало надію. Але росія показала, що у неї принаймні ще не закінчуються сили і боєприпаси, а її мобілізовані солдати набули досвіду».

За словами аналітика, переговорне врегулювання не є альтернативою, тому що путін грає на перемогу і не хоче вести переговори.

«Навіть якщо український наступ буде успішним, путін не захоче вести переговори. Стратегія російського президента полягає в тому, що в кінцевому підсумку він протримає цю війну довше. Він припускає, що підтримка України з боку Заходу зменшиться, якщо він відкладатиме закінчення війни на роки. Звичайно, для путіна буде незручно і деморалізуюче, якщо Україна поверне собі територію. Але це не мало б значення, якби підтримка України з боку Заходу врешті-решт припинилася. Тоді путін би переміг. Якщо цей контрнаступ України зазнає невдачі, вона вже повинна буде готувати наступний. Тому що путін не піде на переговори без поразки своєї армії».

Раніше повідомлялося, що британський генерал Річард Берронс назвав три сценарії закінчення війни в Україні.

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