Гороскоп від Анжели Перл на 3 вересня: розпочніть день з медитації, і налаштуйтеся на позитивний лад (відео)

Неділя, 3 вересня, не сприйме з'ясування будь-яких стосунків. Тільки завдяки позитивному настрою та духовному очищенню можна досягти хороших результатів.

Про це попередила на своєму сайті відома астрологиня Анжела Перл.

Також вона пропонує всім знакам Зодіака у цей день бути розважливими та чітко виконувати будь-які завдання.

Овен



Овнам необхідно звернути увагу на взаємини у колективі, об'єктивно оцінити як свої вчинки, і своїх колег. Визнання своєї неправоти і коректний натяк на неправильні дії товаришів по роботі допоможе уникнути непорозумінь і вирівняє ситуацію. Розрядити атмосферу також допоможе неабияка частка гумору.

Телець

Цьому знаку зодіаку бажано не витрачати свою життєву енергію. Зайнятися треба нескладними справами. Непогано даватимуться творчі заняття, навчання, дослідницькі роботи. Невеликі непорозуміння у сімейних відносинах не повинні вибити з колії цей знак зодіаку, треба коханих людей сприймати такими, якими вони є. Тільці це розуміють і дивляться життя філософськи.

Близнюки

Енергії та ділового азарту вистачить на всі справи. Відмінний настрій не зіпсують ні підступи недоброзичливців, ні дрібні непорозуміння у побуті. Проникливість цього знака зодіаку дозволить уникнути всіх «пасток» дня 3 вересня та вийти переможцем із багатьох ситуацій. Зірки сприяють цьому.



Рак

У цей період зросте як сентиментальність цього знака зодіаку і його чутливість. Будь-яке зауваження можна сприйняти за образу. Але не дозволяйте зайвій недовірливості отруювати душу і засмучуватися. Відвідування виставок, концертів, культурних заходів розвіє сумні думки.



Лев

Представникам цього знака не варто прагнути до лідерства у всіх справах, краще з боку спостерігати, як із цим вправляються інші. Корисно ненадовго відсторонитися від важливих справ, зайнятися наведенням ладу в будинку, на робочому місці і, звичайно ж, у думках. Сприятливо складаються любовні відносини. У закоханих Львів з'явиться можливість більше часу присвячувати коханій людині.

Діва

Поспіх у справах та рішеннях цього дня допомоги не принесе. Астролог радить більше покладатися на свою інтуїцію та мудрість. Усі питання краще вирішувати продумано. Здоров'я бажано пощадити помірними навантаженнями та дотриманням режиму відпочинку.

Терези

Розважливі Терези мають успішний день у професійній сфері. Вдале розташування планет сприяє розвитку особистих відносин. Не варто утримуватись від позитивних емоцій. Для гармонійного сприйняття світу потрібно вміти радіти кожній миті життя.

Скорпіон

У діловій сфері цього дня Скорпіонам супроводжуватиме удача. З усіма справами вдасться впоратися швидко та результативно. Необхідно знайти час і для сім'ї. Наразі назріло кілька питань, які необхідно вирішити спільно.

Стрілець

Виявивши гнучкість і тактовність у відносинах з товаришами по службі і начальством, Стрільці зміцнять свій авторитет, оскільки зможуть вміло залагодити непорозуміння, що виникають. У цей період особистості Стрільців чуйно відчувають настрій оточуючих. Це допомагає їм у амурних справах. Астролог не виключає можливості виникнення палких почуттів до колишніх партнерів чи комусь із добре знайомих людей.

Козоріг

Можливо, виникне дратівливість через непорозуміння з боку близьких людей. Треба просто пояснити мотиви своїх вчинків і бажань та уважніше поставитися до потреб тих людей, з якими Козероги перебувають у близьких стосунках. Астролог звертає увагу на ризик отримання травм, тому правил техніки безпеки треба дотримуватися неухильно.

Водолій

Безліч справ стомлять цей знак зодіаку. Але не варто своє роздратування від втоми переносити на близьких людей. Потрібно перейнятися їх турботою і підтримкою, очистити свою душу від негативу, що накопичився за день, позитивними думками і спогадами про приємні моменти.

Риби

Усі фінансові справи та вирішення важливих проблем бажано відкласти. Розслабленість і повільність будуть характерні для цього знака зараз. Свою турботу та увагу краще переключити на улюблених людей, літніх родичів, дітей. Добро та ласка, посіяні цього дня, повернуться сторицею.

Зверніть увагу на поради усім знакам Зодіака у недільний день 3 вересня.

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